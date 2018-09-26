'Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

BURSA,(DHA)-BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle bu yıl 5\'inci kez gerçekleştirilen ‘Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nde ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

BTSO, dünyanın ilk tasavvuf film festivali olan Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin ödül törenine ev sahipliği yaptı. Türkiye’de 63, yurt dışında ise 25 üniversiteden yarışmacının senaryo ve kısa film kategorilerinde yarıştığı festivalde, 806 eser arasından 11’i ödüle layık görüldü. Bu yıl, Türkistan’dan Ahmet Yesevi, Bilecik’ten Şeyh Edebali, Konya’dan Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Kastamonu’dan Şeyh Şabanı Veli, Bakü’den Yahya Şirvani, Eskişehir’den Yunus Emre ve Bursa’dan Üftade Hazretleri’nin tema olarak belirlendiği festivalde, 7 en iyi senaryo ve en iyi 4 filmin ödülleri Bursa protokolü tarafından genç sinemacılara takdim edildi.

\'MANEVİ REHBERLERİMİZİN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ\'

Kent protokolü ve sinemaseverlerin katıldığı törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın tarihi ve kültürel yönüyle olduğu kadar manevi değerleriyle de önemli bir şehir olduğunu söyledi. Başkan Burkay, “Bursamız, manevi rehberlerimizin bizlere bıraktığı kutlu miras ve zengin hazine sayesinde ‘Ulu Şehir’ sıfatına kavuşmuştur. Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali de bu mirasımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına son derece önemli bir organizasyon. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ödül alan gençlerimizi de kutluyorum.” dedi.

\'TASAVVUFU SİNEMAYLA BULUŞTURMAK BÜYÜK BİR İŞ\'

Bursa Valisi İzzettin Küçük, seslerini asırlar sonrasına bile gür şekilde ulaştırmayı başarmış şahsiyetlerin örnek alınması gerektiğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin sinemanın zenginleştirilmesi ve gençlerin kendilerini geliştirebilmesi adına güzel bir organizasyon olduğunu söyledi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa’nın oldukça zengin bir manevi mirasın temsilcisi olduğunu söyledi.

\'SAVAŞIN MAĞDUR KADIN VE ÇOCUKLARINA DEĞİNDİK\'

Festival koordinatörü Eda Sürmeli ise geride kalan 4 yılda 28 önemli şahsiyetin öğretilerini beyaz perdeye taşıdıklarını söyledi. Bu yıl düzenlenen festivalde ise insanlığın ortak derdi olan savaşa değindiklerini kaydeden Sürmeli, “Hoşgörüleri ve çağrıları ile insanları iyiliğe sevk eden 7 muhteşem karakterin öğretileri üzerinden savaşın mağdur kadın ve çocuklarını festivalimizde konu aldık” diye konuştu.

2 KATEGORİDE 11 ÖDÜL

Protokol konuşmalarının ardından senaryo ve kısa film olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmaların kazananlarına ödülleri takdim edildi. Bu yıl rekor bir başvuruyla, 638 başvurunun gerçekleştiği senaryo kategorisinde Yunus Emre temalı ödül John Alexander Fraser\'e, Ahmet Yesevi temalı ödül Aykut Topçu\'ya, Yahya Şirvani temalı ödül Ayberk Aytekin\'e, Şeyh Şaban-ı Veli temalı ödül Betül Aktepe\'ye, Üftade Hazretleri temalı ödül Mehmet Akif Duman\'a, Mevlana Celaleddin-i Rumi temalı ödül Mahmut Yavuz\'a, Şeyh Edebali temalı ödül ise Burak Erginkoç\'a verildi.

EN İYİ FİLM ‘OYUNCAK BEBEK’

Kısa film kategorisinde \'Oyuncak Bebek\' isimli film ile Serdal Altun birinciliğe layık görülürken, \'Kırmızı Başlıklı Kız\' ile Melisa Tuğrul ikinci ve \'Derin\' ile yönetmen Kaldykoz Rakymzhan üçüncü oldu. Ramazan Kılıç ise \'Miğfer\' filmiyle dördüncü olarak BTSO Mansiyon Ödülü aldı.

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