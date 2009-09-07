YDUS için başvurular 14 Eylül'de bitiyor

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvuruları 14 Eylül Pazartesi günü sona eriyor.



Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) daha ileri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için "2009 ? Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Sonbahar Dönemi" başvuruları yarın başlayacak. YDUS başvuruları 14 Eylül’e kadar sürecek.



YDUS 2009 yılı sonbahar dönemi; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları ve Tıbbi Mikrobiyoloji ana bilim dallarından yapılacak.



Bu sınava başvurma, sınavın uygulanması ve değerlendirilmesi ile yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sitesinde “2009-YDUS Sonbahar Dönemi Kılavuzu”ndan edinilebilecek. Başvurularını elektronik ortamda yapacak olan adaylara, ayrıca kılavuz dağıtımı yapılmayacak.



Adaylar, kılavuz ile başvuru merkezleri bilgilerine, sınava başvuru süresi içerisinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.



YDUS sonbahar dönemi, 18 Ekim 2009 tarihinde Ankara'da yapılacak.

