Yazlıkta mahsur kalan kedi savcıdan izin alınarak kurtarıldı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gemlik İlçesi’nde, yazlık evde mahsur kalan kedi, Cumhuriyet Savcısı\'ndan izin alındıktan sonra evin kapısı açılarak kurtarıldı.

Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi’nde kimsenin bulunmadığı yazlık evde bir kedinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Açlık ve susuzluktan bitkin hale düşen kedinin kurtarılması amacıyla kilitli olan kapının açılması için Cumhuriyet Savcısı’ndan izin alındı. Polis ekiplerinin kontrolünde kapıyı açan ekipler, kediyi kurtardılar. Kurtarılan kedi, ekipler tarafından Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürülerek mama ve su verilip tedaviye alındı. Belediye görevlileri bilgi vermek için evin sahibini araştırıyor.



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