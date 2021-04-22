Yazlık kiraları sezonluk 400 bin liraya kadar yükseldi

Türkiye’de tatil sezonu başlıyor. Koronavirüs pandemisiyle birlikte Çeşme, Bodrum, Marmaris gibi tatil bölgelerinde sezonluk kiralar 400 bin liraya kadar ulaştı. 3-4 aylık kiralamalarda servet talep eden ev sahibi, emlakçı, aracı, komisyoncular tatil sektörünü olumsuz etkiliyor. Kiralar peşin ve döviz olarak elden olarak teslim edilmesi de talep ediliyor. Böylece hem haksız kazanç hem de devlete vergi vermeme durumu ortaya çıkıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, yaz sezonu olarak bilinen Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında kiralanan yazlıklar için fahiş fiyatlar ortaya atılmaya başlandı. Alaçatı’daki 140 metrekare villaya sezonluk olarak 400 bin lira fiyat çekildi. Çeşme bölgesinde 200 bin ile 400 bin lira arasında değişen fiyatlardan yaz sezonu için kiralık yazlıklar kiracılarını beklemeye başladı.

Popüler tatil yerleri arasında yer alan Bodrum’da da kiralık yazlıklar bulunuyor. 250 bin lira civarında sezonluk kiralanan yazlıklarda tatil yapmak mümkün hale geliyor. Aylık olarak düşünüldüğünde ise 83 bin liraya tatil gerçekleştirilmiş oluyor.

Denizden uzak, şehrin içinde kalan villa tarzı yazlıklara Alaçatı’da 130 bin lira fiyat vermeye başladılar. Şehrin içindeki villada aylık kira bedeli 43 bin liraya denk geliyor.