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Yazıtı sandalye niyetine kullanmışlar'

Çanakkale'nin Biga ilçesinin Kocagür köyündeki Parion Antik Kenti kazılarında, kırık bir mermer blok üzerinde 3 satır 'Frigce' yazıta rastlandı.

31 Ağustos 2011 03:00

T24 - Çanakkale'nin Biga ilçesinin Kocagür köyündeki Parion Antik Kenti kazılarında, kırık bir mermer blok üzerinde 3 satır 'Frigce' yazıta rastlandı.

Prof. Dr. Cevat Başaran'ın kazı ekibi tarafından Parion'un yakın çevresinin araştırılması sırasında, Kocagür köyü meydanında kırık bir mermer blok bulundu, bloğun üzerinde 3 satır 'Frigce' yazıt olduğu tespit edildi. Arkeolog Alper Yılmaz, yaptığı açıklamada, köy halkının yazıtlı taşı havuz dibi mevkisinden yıllar önce getirerek köy meydanına yerleştirdiğini söyledi.

Köylülerin köy meydanındaki taşın üzerine oturarak dinlendiğini ifade eden Yılmaz, Parion kazısı çalışması sırasında köylülerin üzerine oturduğu taşın dikkatlerini çektiğini bildirdi. Bunun üzerine yaptıkları incelemede, köylülerin üzerine oturduğu taşın ''Frigce'' yazıt olduğunu tespit ettiklerini belirten Yılmaz, ''Bu yazıt Anadolu arkeolojisi için son derece önemlidir ve bilinen tarihi değiştirmektedir'' dedi.


Frig yazıtları

Friglerin Anadolu'ya MÖ 1200'den sonra Balkanlar'dan göç etmeye başladığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: ''İlk yerleşim yerleri Kuzey Batı Anadolu olduktan sonra, MÖ 9. yüzyılda bugünkü Ankara ve çevresine yerleşmişlerdir ve burada bilinen büyük Frig Uygarlığı'nı kurmuşlardır. Anadolu'nun kayıp lehçelerinden biri olan Frigce yaklaşık 21 harften oluşmaktaydı. Bugüne kadar Frig yazıtları, Frig Vadisi diye adlandırılan bölgede bol miktarda tespit edildi. Bunun yanı sıra Friglerin yayılım alanlarında Frigce yazılı taşlar ve mezarlar tespit edilmiştir. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda Anadolu'da Frigce yazıta en son Manyas yakınlarında rastlanmıştı. Manyas'ın batısında herhangi bir Frig yazıtına rastlanmamıştı. Kocagür'de tespit edilen yazıt bize Büyük Frig Krallığı'nın Biga Yarımadası'nın doğusuna kadar geldiğini ve yayıldığını göstermektedir" şeklinde konuştu.

Çanakkale Arkeoloji Müzesi'yle irtibata geçildiğini ve 2 bin 700 yıllık yazıtın müzeye konulduğunu ifade eden Yılmaz, yazıt sayesinde bilim dünyasına yeni bilgiler aktarılacağını, Çanakkale bölgesinin Anadolu arkeolojisi için öneminin bir kez daha anlaşılacağını söyledi.


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