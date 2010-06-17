Yazın en ucuz meyvesi 'Karpuz'

T24- Kış aylarında Arjantin, Brezilya ve Şili'den ithal edilen karpuz, lüks manavlarda ve marketlerde kilosu 10 kiraya kadar alıcı bulurken, Çukurova bölgesinde yetiştirilen karpuzun kilosu 50 kuruşa kadar düştü.



Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yaptığı açıklamada, Çukurova bölgesinde hasadı süren karpuzun, şu anda piyasada satılan en ucuz meyve olduğunu söyledi.



Yüksel Tavşan, tarlada 20 kuruşa satılabilen karpuzun, pazarda ve manavlarda kilosunun 50 kuruşu kadar düştüğünü kaydederek şu bilgileri verdi:



''Çukurova bölgesinden getirilen karpuzlar, ucuz ve kaliteli olduğu için piyasada büyük ilgi görüyor. Bu ilgiyi farkeden birçok büyük market, karpuz fiyatlarını 50 kuruşa kadar düşürdü. Manav ve pazarda da karpuz, kilosu ortalama 50 kuruştan satılıyor. Bazı bölgelerdeki fiyat farkı ise nakliyeden kaynaklanıyor.''



Yüksel Tavşan, hava sıcaklığının artmasının karpuz üreticisini olumsuz etkileyebileceğini de ifade ederek ''hava sıcaklığı daha fazla artarsa tarladaki karpuzun sıcaktan yanma riski var. Bunu istemeyiz ama böyle bir risk var'' diye konuştu.





Bazı meyvelerin Kayseri'de perakende satış fiyatları şöyle:



Meyve: Kilogram fiyat:

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Karpuz 50 kuruş

Kavun 100-110 kuruş

Çilek 200-250 kuruş

Papaz erik 300-350 kuruş

Kiraz 300-450 kuruş

Kırmızı erik 200-300 kuruş

Elma 180-200 kuruş