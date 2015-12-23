Yazılım hatası sonucu 3 bin 200'den fazla mahkûm erken tahliye oldu

ABD'nin Washington eyaletinde mahkûmların ceza indirimlerini hesaplamakta kullanılan yazılımdaki hata sonucu son 13 yılda 3 bin 200'den fazla mahkumun erken salıverildiği ortaya çıktı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, yazılımdaki hata nedeniyle mahkûmların iyi halden aldıkları ceza indirimleri yanlış hesaplandı. Yazılım mahkemenin mahkûmların iyi hallerinin cezalara uygulanması yönündeki kararının ardından 2002'de kullanılmaya başlanmıştı.

Eyalet yetkilileri, erken salıverilen çok sayıda mahkûmun cezalarını bitirmek için hapse geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

Washington Valisi Jay Inslee, "Bu sorunun 13 yıl boyunca devam etmesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu durum hiçbir şekilde kabul edilemez ve açıkçası delirtici bir şey" dedi.

Eyaletin hapishanelerden sorumlu kurumu sorunun 2012'de bir kurban ailesinin mahkûmun çok erken çıktığını anlatmasıyla anlaşıldığını açıkladı.

Erken çıkanlar aranıyor

Buna karşın sorunun ne kadar ciddi olduğunu fark eden yeni bir Bilgi İşlem Müdürü atanana dek hiçbir düzeltmeye gidilmedi.

Yeni müdürün üst düzey yetkilileri ve valiliği uyarmasıyla sorunun boyutları anlaşıldı. Hata sonucu mahkûmların ortalama 49 gün erken salıverildiği belirlenirken, bir mahkumun 600 gün erken bırakıldığı görüldü.

Erken salıverilen mahkûmların yeniden suç işleyip işlemediği henüz bilinmiyor. Polisin cezalarının geri kalanını yatmaları gereken mahkûmları toplamaya başladığı ve beş kişinin hapishaneye geri döndüğü belirtiliyor.