"Yazılarında en çok 'Erdoğan' adı geçen yazar Ahmet Kekeç, en azı ise Emin Çölaşan"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye yazarı Fatih Selek'in "Yazılarında en çok Erdoğan’dan bahseden yazarlar” başlığıyla yayımlanan yazısına dikkat çekti. Özkök, Selek'in yazısına göre, 'Erdoğan' ismini en çok bahsedenin Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, en az bahsedenin ise Sözcü yazarı Emin Çölaşan olduğunu belirtti.

Ertuğrul Özkök'ün "Türkiye’nin en Erdoğancı yazarları kimler ve ben" başlığıyla yayımlanan (12 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek’i ilgiyle izliyorum.

Daha önce A330 uçağına en çok binen gazeteciler listesi yapmıştı.

Şimdi de “Yazılarında en çok Erdoğan’dan bahseden yazarlar” listesi yapmış.

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- Rekor 33 yazısından 25’inde Erdoğan adını geçiren Star yazarı Ahmet Kekeç’te...

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- İkinci sırada 26 yazısından 23’ünde Erdoğan adını geçiren hurriyet.com.tr ve Hürriyet Daily News yazarı Murat Yetkin’de...

Yüzdeye vurursanız, bu rakam aslında Murat’ı birinci sıraya geçiriyor.

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- Üçüncü sırada yine bir Hürriyet yazarı var.

26 yazıdan 20’sinde Erdoğan adını geçiren Abdulkadir Selvi...

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- Dördüncü sırada 38 yazıdan 17’sinde Erdoğan adını geçiren Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas’ı görüyoruz.

- Beşinci sırada ise 37 yazıdan 16’sında Erdoğan adı kullanan Habertürk yazarı Fatih Altaylı var...

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- Altıncı sırada ise 33 yazıdan 14’ünde Erdoğan’dan söz eden bendeniz bulunuyor...

Olsun, en azından A330’a binenlerin çoğunu sollamışım.

- Not: Biliyorum merak etmişsinizdir Emin Çölaşan listeye giremedi mi diye...

O 31 yazıdan sadece 8’inde Erdoğan demiş...

Yani performans düşüklüğü var...