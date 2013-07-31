'Yazılarım 3 haftadır hiçbir gerekçe gösterilmeden yayımlanmıyor'

Milliyet gazetesinde Derya Sazak'ın Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınıp, yerine Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın getirilmesinin ardından gözler, durumu belirsizliğini koruyan Can Dündar'a çevrildi.

Hiçbir gerekçe gösterilmedi

Milliyet gazetesindeki yazıları üç haftadır yayımlanmayan Can Dündar, Time dergisine kısa bir değerlendirmede bulundu. Can Dündar, “Gazeteden bana gelen resmi bir bildirim yok. Ama 3 haftadır yazılarım hiçbir gerekçe gösterilmeden yayımlanmıyor” diye konuştu.

Son olarak 10 Temmuz tarihinde Mısır'da yaşananları yerinde gözlemleyen ve gazetesine aktaran Dündar, o günden bu yana Milliyet’te yazmadı. Mısır'daki gelişmeleri aktardığı yazı dizisinin altına ''İzninizle yarım kalan tatilime devam edeceğim. Dönüşte devam etmek ümidiyle...'' yazan Dündar, böylelikle ''dönemeyeceği'' kaygısını taşıdığını satırlarına yansıtmıştı.

Sazak dün görevden alınmıştı

Demirören grubuna satıldıktan sonra Hasan Cemal’in 15 yıllık köşesinin mart ayında kapatılmasıyla sarsıntı yaşayan Milliyet gazetesinde Derya Sazak, dün Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınmış, yerine Ankara Temsilcisi Fikret Bila getirilmişti. Sazak, Milliyet'teki görevine köşe yazarı olarak devam edecek.