T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yazıhan'da yıldırım düşen çoban öldü

Taha AYHAN/YAZIHAN (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada üzerine yıldırım düşen Mehmet Aslan (49), öldü

22 Mayıs 2018 01:49

Taha AYHAN/YAZIHAN (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Yazıhan ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada üzerine yıldırım düşen Mehmet Aslan (49), öldü.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi kırsalında meydana geldi. Aslan, hayvanları otlatmaya çıkardığı sırada sağanak yağış esnasında üzerine yıldırım düştü. Köylüler yerde yatan Aslan\'ı fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. Kırsala gelen sağlık ekipleri Mehmet Aslan\'ın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aslan\'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANYAZIHAN Malatya DHA MALATYA YazıhanMehmet AslanOlayHamidiye MahallesiAslanKöylülerKırsalaAdli Tıp Kurumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24