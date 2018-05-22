Yazıhan'da yıldırım düşen çoban öldü

Taha AYHAN/YAZIHAN (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Yazıhan ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada üzerine yıldırım düşen Mehmet Aslan (49), öldü.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi kırsalında meydana geldi. Aslan, hayvanları otlatmaya çıkardığı sırada sağanak yağış esnasında üzerine yıldırım düştü. Köylüler yerde yatan Aslan\'ı fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. Kırsala gelen sağlık ekipleri Mehmet Aslan\'ın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aslan\'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.