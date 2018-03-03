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Yazıhan'da kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde dün gece iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi

03 Mart 2018 20:40

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'nın Yazıhan ilçesinde dün gece iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaza, dün gece Malatya-Sivas Karayolu\'nda, Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Sivas yönünde ilerleyen 44 DG 767 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen 44 ER 802 plakalı otomobille çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada Halit Güler ile Hatice Çolak yaşamını yitirdi. Kaya Çolak, Murat Kadıoğlu (47), Mahmur Kaygusuz (34) ve Mustafa Çolak (40) ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Çolak da bugün doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazada yaşamını yitiren Halit Güler, Hatice Çolak ve Mustafa Çolak\'ın cenazeleri, Adli Kurumu\'ndaki otopsilerinin ardından Yazıhan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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