Yazıcıoğlu'nun telefonundan da 112 aranmış

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor, iddialar ve şüpheler de artıyor. BBP MKYK üyesi Kemal Yavuz, Yazıcıoğlu'nun cep telefonundan 112 Acil Servis'in arandığını ancak görüşme yapılamadığı söyledi.



Helikopter kazasıyla ilgili partisi adına Kahramanmaraş'ta sürdürülen soruşturmayı takip eden BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve parti avukatı Kemal Yavuz, bugüne kadar gündeme gelmeyen iddialarda bulundu. Yavuz, kazayı 112 Acil Servisi'ni arayarak duyuran İHA Muhabiri İsmail Güneş'in bu görüşmeden sonra İHA Genel Merkezi'ni aradığını, ardından de kendisinin telefon numarasını alarak Güneş'i arayarak yaklaşık 5 dakika konuştuğunu, bu görüşmede gazetecinin kendisine “Bir tanesi yaşıyor o da can çekişiyor'' dediğini anlattı.



Güneş'i tekrar aradığında telefonun önce meşgul sonra da kapalı olduğunu anlatan Yavuz, ayrıca, bu konuşmaların ardından Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun da cep telefonuyla 112 Acil Servis'in arandığını ancak görüşme yapılamadığını söyledi.



Enkazın bulunduğu dağ silsilesinde yer alan Tüllüce Tepesi'ndeki Turkcell'e ait baz istasyonundan Muhsin Yazıcıoğlu'nun telefonundan 112 Acil Servis'e sinyal gönderildiğinin saptandığını öne süren Yavuz şunları söyledi:

“Bu aramayı da Güneş'in yaptığını düşünüyoruz. Ancak, enkazın bulunduğu noktanın 100 metrekare çevresinde telefon irtibatı sağlanmıyor. Güneş'in kendi telefonunun şarjı bittikten sonra Muhsin beyin telefonunu da alıp, 112'yi aradığını, ancak bu arada kurtulmak için enkazdan uzaklaştığı için bağlantı sağlayamadığını düşünüyoruz. Ama şu ana kadar kimin telefonu bulundu, hangisi nerdeydi bu konular netleşmedi. Savcılık soruşturmayı yürütüyor.''



Ergenekon tanıklığı



Avukat Kemal Yavuz, Ergenekon soruşturmasının gizli tanığı olduğu iddia edilen Muhsin Yazıcıoğlu'nun sırdaşı olduğunu, kendisiyle her türlü değerlendirmeyi yaptığını ancak bu konuda hiç konuşmadıklarını söyledi.



Dink olayından çok muzdaripti



Kemal Yavuz, Hrant Dink suikastının azmettiricilerinden Yasin Hayal'in duruşmaya çıkarken “Yaşasın BBP, yaşasın Alperen Ocaklar'' sloganından Genel Başkan'ın çok rahatsız olduğunu ifade ederek, “Gelişmelerin her zerresini biliyorum. Genel Başkan, bu olaydan çok muzdaripti'' diye konuştu.



Güneş’in kamera kayıtları



Kemal Yavuz, sağ kurtulmak için insan üstü mücadele eden İsmail Güneş'in fotoğraf makinası, kamerası ve laptopundaki görüntü kayıtlarını incelediklerini, içeri hakkında bilgi veremeyeceğini, bu konudaki açıklamayı gerek görüldüğü takdirde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapacağını kaydetti.



Öte yandan Güneş'in çalıştığı İHA'nın Kahramanmaraş temsilcisi ise Güneş'e ait fotoğraf makinası, kamera ve laptopunu teslim alıp, İHA Genel Müdürlüğü'ne gönderdiğini söyledi.