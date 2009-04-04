Yazıcıoğlu'nun telefonundan 112 aranmış

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldüğünün kazanın ilk anından itibaren bilindiği ortaya çıktı. Partinin MKYK üyesi Kemal Yavuz “Başkan’ın ilk anda yaşamını yitirdiğini parti yöneticileri biliyordu. Başbakan da ikinci gün öğrendi” dedi



Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi’nde Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu dahil 6 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.



DHA’ya konuşan BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve parti avukatı Kemal Yavuz, helikopter kazasında Yazıcıoğlu’nun cep telefonundan 112 Acil Servis’in arandığını ancak görüşme yapılamadığı, hattın kesilmiş olabileceğini söyledi. Cesedine en son ulaşılan gazeteci İsmail Güneş’in fotoğraf makinası, kamerası ve laptopu da savcılık incelemesi tamamlanarak bağlı bulunduğu İhlas Haber Ajansı’na teslim edildi, ancak içeriği açıklanmayan fotoğrafların depolandığı flash karta savcılık el koydu.



Helikopter kazasıyla ilgili partisi adına Kahramanmaraş’ta sürdürülen soruşturmayı takip eden Avukat Kemal Yavuz, bugüne kadar gündeme gelmeyen iddialarda bulundu. Kemal Yavuz, kazayı 112 Acil Servisi’ni arayarak duyuran İHA Muhabiri İsmail Güneş’in bu görüşmeden sonra İHA Genel Merkezi’ni aradığını, ardından de kendisinin telefon numarasını alarak İsmail Güneş’i arayarak yaklaşık 5 dakika konuştuğunu, bu görüşmede gazetecinin kendisine “Bir tanesi yaşıyor o da can çekişiyor” dediğini anlattı.



Güneş’i tekrar aradığında telefonun önce meşgul sonra da kapalı olduğunu anlatan Yavuz, ayrıca, bu konuşmaların ardından Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun da cep telefonuyla 112 Acil Servis’in arandığını ancak görüşme yapılamadığını söyledi. Enkazın bulunduğu dağ silsilesinde yer alan Tüllüce Tepesi’ndeki Turkcell’e ait baz istasyonundan Muhsin Yazıcıoğlu’nun telefonundan 112 Acil Servis’e sinyal gönderildiğinin saptandığını öne süren Yavuz, “Bu aramayı da İsmail Güneş’in yaptığını düşünüyoruz. Ancak, enkazın bulunduğu noktanın 100 metrekare çevresinde telefon irtibatı sağlanmıyor. İsmail Güneş’in kendi telefonunun şarjı bittikten sonra Muhsin beyin telefonunu da alıp, 112’yi aradığını, ancak bu arada kurtulmak için enkazdan uzaklaştığı için bağlantı sağlayamadığını düşünüyoruz. Ama, şu ana kadar kimin telefonu bulundu, hangisi nerdeydi bu konular netleşmedi. Savcılık soruşturmayı yürütüyor” dedi.



Ergenekon tanıklığı iddiası



Avukat Kemal Yavuz, Ergenekon soruşturmasının gizli tanığı olduğu iddia edilen Muhsin Yazıcıoğlu’nun sırdaşı olduğunu, kendisiyle her türlü değerlendirmeyi yaptığını ancak bu konuda hiç konuşmadıklarını söyledi.



Kemal Yavuz, Hrant Dink suikastının azmettiricilerinden Yasin Hayal’in duruşmaya çıkarken “Yaşasın BBP, yaşasın Alperen Ocaklar” sloganından Genel Başkan’ın çok rahatsız olduğunu ifade ederek, “Gelişmelerin her zerresini biliyorum. Genel Başkan, bu olaydan çok muzdaripti” diye konuştu.



Güneş'in ses kayıdı



Kemal Yavuz, sağ kurtulmak için insan üstü mücadele eden İsmail Güneş’in fotoğraf makinası, kamerası ve laptopundaki görüntü kayıtlarını incelediklerini, içeri hakkında bilgi veremeyeceğini, bu konudaki açıklamayı gerek görüldüğü takdirde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapacağını kaydetti.



Öte yandan İsmail Güneş’in çalıştığı İHA’nın Kahramanmaraş temsilcisi ise Güneş’e ait fotoğraf makinası, kamera ve laptopunu teslim alıp, İHA Genel Müdürlüğü’ne gönderdiğini söyledi.



Ortaya çıkan yeni kayıt



Kemal Yavuz, 112 ile son konuşmalarını bütün Türkiye’nin TV’lerden dinlediği gazeteci İsmail Güneş ile kendisinin de yaklaşık 5 dakika süren görüşmesini şöyle özetledi:



Kemal Yavuz (KY): Başkan’a ne oldu

İsmail Güneş (İG): Öldü, Başkan parçalandı, eks oldu

KY: Başkan ne yapıyor

İG: (Sesi yükseliyor heyecanlanıyor) Parçalandı, öldü eks oldu dedim ya. Aha şurda yatıyor.

KY: Nerdesiniz?

İG: Yerimizi tarif edemem bir yer görünmüyor

KY: Etrafına iyi bak bakalım, sizi bulmamız için

İG: Biz dağın zirvesine çok yakınız. Bulunduğumuz yer çok meyilli

KY: Kar var mı?

İG: Kar yok sis ve tipi var.

KY: Taşlık, ormanlık mı nasıl bir yer

İG: Tipi var hiç bir yer göremiyorum

KY: Senden başka yaşayan var mı?

İG: Bir tanesi yaşıyor o da can çekişiyor.

İG: O ölmek üzere ben de öleceğim. Çünkü kanamam var. Kan kaybından ben de öleceğim. Yetişin muhakkak kurtarın

KY: Bu numaraya dikkat et. Seni tekrar arayacağım. Telefona mutlaka bak, sizi bulmamız için.



