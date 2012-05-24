Yazıcıoğlu kazasındaki gizemli iki helikopter!

Merhum Yazıcıoğlu'nun ailesine gelen ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile davayı soruşturan özel yetkili Malatya Cumhuriyet Savcılığı'na da iletilen belgelerde, kazanın olduğu 25 Mart 2009 tarihinde enkaz bölgesinde iki askeri helikopterin olduğu iddia ediliyor.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, konuyla ilgili birkaç gizli tanığın savcılığa kazaya ilişkin önemli bilgiler sunduğu da ortaya çıktı.

Gizli tanıkların anlattıkları bilgilere göre, Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter 15.03'te düştükten sonra 17.42'de 'j' kodlu helikopter enkaz bölgesinin 300 metre uzağına iniş yapıyor ve yaklaşık 7 sakika sonra da kalkış yaparak Güney Kıbrıs Rum yönetimi istikametine doğru uçuşunu gerçekleştiriyor.

Aynı kodlu bir başka helikopter ise 17.47'de enkaz bölgesine iniyor ve ne zaman kalkış yaptığı bilinmiyor.

Ayrıca, Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterinin en son kalkış yaptığı Kahramanmaraş Çağlayancerit'ten düştüğü ana kadar olan hava hareketliliği görüldüğü de ifade ediliyor.

Hatta helikopter düşmeden 3-4 dakika boyunca yalpalandığı, bu durumun da pilotun kanında bulunan yüksek miktardaki karbonmonoksit gazından havadayken etkilenmiş olma iddiasını güçlendirdiği belirtiliyor.