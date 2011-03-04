Yazıcıoğlu'nun ölümüne savcı ‘sabotaj’ dedi

T24 - Kahramanmaraş Savcısı Koç’un Yazıcıoğlu kazası fezlekesinde, “Olayın basit bir helikopter kazası değil, sabotajla düşürülmüş olduğu iddiaları” vurgulandı.



Kahramanmaraş’ta eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, olayın sabotaj olduğu iddialarına yer verildi. 7 kişi hakkında ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ’terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek’, ’tasarlayarak birden fazla kişiyi öldürmek’ iddiasında bulunulan fezlekede, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Sezai Akgün ile NTV’den gazeteci Mirgün Cabas ile enkazı bulan muhtar da suçlandı.



25 Mart 2009’da meydana gelen kazayla ilgili soruşturma kapsamında Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Uğur Koç tarafından hazırlanan fezleke tamamlanarak, ailenin isteğinde olduğu gibi Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.



Fezlekede, şunlar belirtildi: “Yapılan şikayet dilekçeleri incelendiğinde, helikopter düşme olayının basit bir helikopter kazası şeklinde değil, henüz üyeleri tespit olunamayan örgüt mensuplarınca yapılan sabotaj sonucu düşürülmüş olduğuna ilişkin iddialar ve helikopter düştükten sonra yapılan arama kurtarma faaliyetleri sırasındaki yaşanan gecikme ve olumsuzlukların kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş bir faaliyet olarak nitelendirilmesi ve bu hususun taraflarca ileri sürülmüş olduğu belirtilmiştir.”





Dürümden zehirlenme



Tanık olarak ifadesi alınan Muhsin Yazıcıoğlu’nun yakın akrabası Rafet Arslanoğlu’nun helikopterde bulunanlara son kalkış noktasında poşet içerisinde dürüm kebap verildiği ve bu yiyecekten zehirlenmiş olabilecekleri iddiasına da fezlekede yer verildi.



Fezlekede, helikopterdekilerin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamlarını yitirdiği iddiaları da yer alıyor.





Enkazı buldular, suçlu oldular



Fezlekede, NTV’den Mirgün Cabas ile Mustafa Hoş, Albay Akgün, Emniyet Amiri Dursun Özmen, helikopterin sahibi M. Kemal Süler ile enkazı bulan Döngel Köyü muhtarı Yılmaz Tilki ve köylü Abdullah Göllü’nün şüpheli sıfatıyla yargılanması istendi. Fezlekede, “Helikopterin şüpheliler Cabas ve Hoş’un çalışanı oldukları televizyon kanalı tarafından ölen gazeteciye ait cep telefonu aranmak suretiyle sinyal vererek helikopterin düşürüldüğü ileri sürülmüştür. Awacs uçaklarının helikopterin yönünü değiştirerek düşürüldüğü haberleri yer almıştır” deniliyor.







