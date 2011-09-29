-Yazıcıoğlu'nun kazasında cihaz tartışması TBMM (A.A) - 29.09.2011 - BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin geçen dönem kurulan TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Veysi Kaynak, ''enkazın yerinin yaklaşık olarak belirlendiği birinci ve ikinci haritanın hiç bir şekilde valiye ve arama kurtarma masasına ulaştırılmadığı, hatta Kahramanmaraş Emniyetinin bu haritayı uzun süre inkar ettiği'' iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ELT (yer bildirme) cihazının kaza yerinde askeri üniformalı kişiler tarafından tornavida ile sökülmesine ilişkin video görüntüsünü seyrettiğini belirterek ''cihazları keçiler söküp götürmedi ya'' sözleri, helikopter kazasını yeniden tartışma konusu yaptı. Veysi Kaynak, tornavida ile söküldüğü belirtilen ELT cihazının yerinde olmadığını ilk komisyonlarının tespit ettiğini söyledi. Ancak cihazın kim tarafından söküldüğünü tespit edemediklerini ifade eden Kaynak, cep telefonu sinyallerinden alınan bilgilerle enkaz yerinin yaklaşık olarak belirlendiği bir harita oluşturulduğunu anlattı. Kaynak, ''Harita yarım saatte üretiliyor, hemen jandarma ve emniyete veriliyor. Ancak Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü bu haritanın kendilerine geldiğini, validen bile saklıyor'' dedi. Enkazı ilk bulan 14 köylünün savcılıktaki ifadelerinin çok dikkatini çektiğini kaydeden Kaynak, ''Köylüler, 'akşam biz eski muhtar Yılmaz Tilki'nin evinde toplandık, harita üzerinde inceleme yaptık, şurada olabileceğini tahmin ettik ve doğrudan oraya gittik ve bulduk' diyorlar. Böyle bir haritanın, eski muhtarın evinde bulunması benim kanaatimce mümkün değil'' diye konuştu. Enkazın fotoğraflarını sivil havacılığın çektiğini belirten Kaynak, ''Sivil havacılık, enkaz yerine ilk gittiğinde fotoğraflarını çekiyor ve cihazın yerinde olduğunu görüyor. Ancak ikinci gidişlerinde cihazın yerinde olmadığını tespit ediyorlar. Sivil havacılığın buradaki kusuru, kaza kırım raporunda ELT cihazının yerinde olmadığını hiç vurgulamıyor, görmezden geliyor, raporunda buna değinmiyor'' dedi. Savcılığın konuyla ilgili önemli bir tahkikat yaptığını belirten Kaynak, Başbakanlık Teftiş Kurulunun da konuyla ilgili çalışma yapması gerektiğini vurguladı.