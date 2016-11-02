"Yazıcıoğlu’nun helikopterindeki cihazı söken askere 100 bin lira verildi" iddiası

Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesinin avukatı Selami Ekici, 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E.G'nin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterdeki uçuş bilgilerini içeren cihazları sökmesi için Astsubay A.Ö'ye 100 bin lira para verdiğini iddia etti. E.G.’nin aynı zamanda BBP Kırıkkale eski İl Başkanı da olduğunu belirten Ekici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek soruşturma başlatılmasını talep etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ömer Koç'un haberine göre, Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi’nde 25 Mart 2009’da helikopterin düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle ilgili Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu yönündeki iddialar devam ederken, avukat Selami Ekici, E.G.’nin, olayla ilgisinin olup olmadığının kesinlikle araştırılması gerektiğini kaydetti.

Ekici, FETÖ’den tutuklanan Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı E.G.’nin, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterdeki uçuş bilgilerinin yer aldığı cihazları söken Astsubay A.Ö.’nın hesabına 100 bin lira aktardığını öne sürdü. Avukat Ekici, konunun araştırılması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılğı’na dilekçe verdi.

Bu iddialarını yargıya da taşıyan Ekici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçe de şöyle dedi:

"E.G.’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a girişilen suikast timi içerisinde yer alan ve soruşturma dosyası kapsamında şüpheli sıfatıyla bulunan A.Ö.’ya 100 bin lira para aktardığı tespit edilmiştir. Yine E.G.’nin FETÖ’nün eski Ege Askeri sorumlusu H.U.S.’nin beyanlarına göre FETÖ’nün Afrika imamı N.İ.’nin rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde parmağı olduğuna dair beyanları ve İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato’ya teslim ettiği evraklar olduğu iddia edilmektedir.

Söz konusu E.G.’nin N.İ. ile ilişkili olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Adı geçen şüphelilerden davacı ve şikayetçiyiz. Söz konusu durumun araştırılarak adı geçen şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve şüpheliler hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmalarını bilvekale arz ve talep ederim."

"Eğer iddialar doğru ise bu işi FETÖ yapmıştır"

Selami Ekici, E.G. ile N.İ.’nin bağlantısının eskiye dayandığını savunarak şöyle devam etti:

"E.G., aynı zamanda 2000’li yıllarda Büyük Birlik Partisi il başkanlığı yapmış, 2002’de de istifa ederek AK Parti’ye geçmiş. Yaptığımız araştırmada maddi durumu çok da iyi olmayan E.G.’nün durumu birden iyiye gitmeye başlamış. G., sahiplerinin FETÖ’den tutuklu olduğu Boydak Holding’e ait İstikbal’in bayiliğini almış.

Ayrıca H.U.S.’nin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili sorumlu tuttuğu FETÖ’nün Afrika İmamı N.İ.’nin 2000’li yıllarda Kırıkkale’de görev yaptığı ve E.G. ile çok samimi olduğunu saptadık. Biz de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak bu konunun araştırılmasını istedik. Eğer iddia doğru ise, bu işin FETÖ tarafından yapıldığına dair büyük bir delil teşkil eder."