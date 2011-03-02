T24 LogoT24 Logo
Gündem

YAZICIOĞLU'NUN DOSYASI ÖZEL YETKİLİ SAVCILIKTA MALATYA (A.A)

02 Mart 2011 19:45

-YAZICIOĞLU'NUN DOSYASI ÖZEL YETKİLİ SAVCILIKTA MALATYA (A.A) - 02.03.2011 - Eski BBP Genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili dosya Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderildi. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı tarafından gönderilen dosya, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına ulaştı.  Yazıcıoğlu ile 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24