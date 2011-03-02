-YAZICIOĞLU'NUN DOSYASI ÖZEL YETKİLİ SAVCILIKTA MALATYA (A.A) - 02.03.2011 - Eski BBP Genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili dosya Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderildi. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı tarafından gönderilen dosya, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına ulaştı. Yazıcıoğlu ile 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülecek.