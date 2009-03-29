Yazıcıoğlu'nun cenaze töreni 31 Mart'ta



Geçirdiği helikopter kazasıyla yaşamını yitiren BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ankara'da defnedileceği ancak mezarlığın henüz belirlenmediği açıklandı.



Cenaze töreniyle ilgili açıklama, BBP Genel Başkan Yardımcısı Gündoğdu'dan geldi.



Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarındaki Kanlıçukur'da, helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi, 31 Mart Salı günü Ankara'da defnedilecek.



BBP Genel Başkan Yardımcısı Metin Gündoğdu, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu için planlanan cenaze töreni hakkında bilgi verdi.



Gündoğdu'nun verdiği bilgiye göre, Yazıcıoğlu için 31 Mart Salı günü cenaze töreni düzenlenecek.



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınacak cenaze, TBMM'ye getirilecek ve burada bir tören yapılacak, ardından da Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Yazıcıoğlu'nun cenazesi, daha sonra BBP Genel Merkezi'ne götürülecek ve burada dua okunacak.



Yazıcıoğlu'nun naaşının Ankara'da toprağa verileceğini belirten Gündoğdu, ancak hangi mezarlıkta defnedileceğinin daha sonra duyurulacağını kaydetti.



Gündoğdu, pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin naaşının İstanbul'da, kazada yaşamlarını yitiren diğer 3 kişinin ise Sivas'ta defnedileceklerini sözlerine ekledi.



CENAZELER ANKARA'YA GİDİYOR



Helikopter kazasında yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu ve 4 kişi için, bugün Kahramanmaraş'ta tören düzenlenecek.



Yazıcıoğlu ile BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP belediye meclis üyesi adayı Murat Çetinkaya ve pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin cenazeleri, saat 08.00'da önce kimlik tesbiti için götürüldükleri Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nden alınacak. Daha sonra Kahramanmaraş Havaalanı'na getirilecek olan cenazeler, burada 08.30'da düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya yolcu edilecek.



Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya'nın cenazelerinin buradan Sivas'a, Kaya İstektepe'nin cenazesinin ise İstanbul'a gönderileceği bildirildi.



Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törene, Kahramanmaraş Valisi M. Niyazi Tanılır, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, milletvekilleri, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek ile diğer yetkililerin ve vatandaşların katılmaları bekleniyor.



Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, kızı Firuze, BBP genel başkan yardımcıları Hakkı Özyurt, Ahmet Şanverdi ve BBP KKYK Üyesi Kemal Yavuz da cenazelerle birlikte kentten ayrılacaklar.



