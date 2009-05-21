Yazıcıoğlu'nun çantası nerede?

TBMM Araştırma Komisyonu, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Hanım'ı dinledi. Gülefer Yazıcıoğlu, eşinin çantasının kayıp olduğunu söyledi



BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği kaza ve sonrasında yaşanan kurtarma çalışmalarına ilişkin oluşturulan TBMM Araştırma Komisyonu, dün Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve BBP yöneticilerini dinledi.



Gülefer Yazıcıoğlu komisyona, enkazın bulunmasının ardından eşine ait cep telefonunun kendilerine teslim edildiğini, ancak telefonla birlikte eşinin silahının, özel evrakının ve parasını da koyduğu çantanın ise hala ortada olmadığını söyledi.

“Eşimin çantası nerede?” diye soran Gülefer Yazıcıoğlu, ayrıca eşinin bulunduğunda kaza mahallinde 1 metreyi aşkın kar olmasına rağmen ayakkabının altında ve pantolonun dizinde çamur olduğunu söyleyerek, bu çamurun da açıklığa kavuşturulmasını istedi.

