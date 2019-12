Yazıcıoğlu'nun ardından kim ne dedi?

Siyaset ve iş dünyası, Kahramanmaraş'ta geçirdiği helikopter kazasıyla hayatını kaybeden BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ardından ne dedi?





Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Topan, Başbakan Erdoğan, Eski DP Genel Başkanı Ağar, DSP Genel Başkanı Sezer, İstanbul Valisi, yurt içi ve dışından diğer mesajlar.



Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü farklı kesimleri biraraya getirdi.



CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL



Türk Milleti çok değerli bir evladını kaybetmiştir. Bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Başta ailesi olmak üzere bütün arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin bütün hayatını kaybedenlere. Şu andan sonra yapılacak şey, üzüntüleri paylaşmaktır ve kendilerine dua etmektir. Kaybımız gerçekten büyük, milletimizin kaybı gerçekten büyüktür.



TBMM BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN



Arkadaşımız, kardeşimiz, BBP Genel Başkanımız, Türk-İslam düşünce sistemi ve Türk milliyetçilik hareketinin büyük liderini, aziz milletimiz çok iyi yetişmiş çok büyük mücadeleler vermiş, aziz bir evladını kaybetti. Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz.



Teselli aradığımızda onun devletimiz ve milletimiz için şimdiye kadar ve bir ömre çok zor sığan mücadele azmini, ilkelerini koruma konusundaki kararlılığımız yatmaktadır. Bundan sonra hepimize düşen, sevgili Muhsin Yazıcıoğlu'nun gittiği yolda, savunduğu ilkeler etrafında milletimizin birliği beraberliği ve huzuru için mücadele vermektir.





BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN



Öldüğümüzde milletin gönlünde bıraktığımız izlerle anılacağız. Öldükten sonra onu hayırla yad etmek değil 'yaşamında acaba nasıl yaklaştınız' bu önemlidir. Muhsin Yazıcıoğlu milletin gönlüne girmiş, sevgi ve saygı kazanmış er kişi olarak anılacaktır" şeklinde konuştu.



MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ



Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve değerli dava arkadaşları, demokrasimizin şehididirler. Acımız, üzüntümüz büyüktür. Milletimizin varlığı, birliği ve geleceği konusunda çok büyük hizmetler sunmuş bir dava insanının, demokrasinin önemli bir müessesesi olan seçimler arifesinde görevinin başında, bir seçim toplantısından diğer bir seçim toplantısına giderken hayatını kaybetmiş olması milletimiz açısından çok üzücüdür. Kurmuş olduğu mücadele ruhu, sürekli olarak devam edecektir, arkadaşları yalnız bırakmayacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.



DSP GENEL BAŞKANI ZEKİ SEZER



Allah, BBP'nin camiasına, milletimize ve Sayın Yazıcıoğlu'nun ve diğer hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır versin. Tüm milletimizin, BBP'nin ve ailesinin başı sağolsun



DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK



Büyük bir vatansever, büyük bir vatan evladı, millet için çok acı çekmiş, ıstırap çekmiş büyük bir vatanseveri kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. En güzel söz olan bu Allah kelamından sonra söylenecek beşeri sözleri zayi kabul ediyorum. Allah onların hepsini cennetine koysun. Cennetiyle ikramda bulunsun.



SANAYİ VE TİCARET BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN



Sayın Başkanı 1974'ten beri tanırdım. Benim de reisimdi, benim de başkanımdı. Gerçekten yeri doldurulamayacak bir insan. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin. Allah ülkemize bir daha böyle acılar göstermesin inşallah.



DEVLET BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU



Muhsin başkan kendisini milletin birliğine, dirliğine, devletimizin sonsuza dek yaşamasına adamış değerli bir dava adamıydı. Çok sıkıntı, çok çile çekti ama hiçbir zaman bu davasından, ülküsünden taviz vermedi. O sıradan bir siyasetçi değildi. Yüzlerce, binlerce gencimize yeni ufuklar açmış, onları etrafında toplamış büyük bir dava adamıydı.



ESKİ DP GENEL BAŞKANI MEHMET AĞAR



Neticede inanmış ve inandığı için teslim olmaktan başka düşüncesi olmayan insanlar, her türlü sonucu bu iman ve inanç içinde kabullenecektir. Camiaya, dostlarına, yakınlarına ve muhterem ailesine sabırlar diliyorum. Allah güç kuvvet versin.



SAADET PARTİSİ İBBB ADAYI MEHMET BEKAROĞLU



Yazıcıoğlu, duruşundan taviz vermeyen değerli bir siyasetçiydi. Türkiye, bu değerli siyasetçiyi yitirdi.



İSTANBUL VALİSİ GÜLER



5 yıllık İstanbul Valiliği görevim süresince her zaman bizlere yardımcı olup, arkamızda oldu. Her zaman birleştirici vasfı olan Yazıcıoğlu'na rahmet dilmiyorum. Bu milletin her ferdi, bu acıyı hissetmiştir. Başımız sağolsun.



MAKEDONYA TÜRK DEMOKRATİK PARTİSİ



Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Dr. Kenan Hasip: Şahsım ve Türk Demokratik Partisi adına sizlerle birlikte bu büyük acıyı paylaşır, ölenlere Allah'tan rahmet, Büyük Birlik Partisi'ne, değerli ailesine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileriz.



TOBB



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Siyasi hayatımız ve demokrasimiz için unutulmayacak hizmetlerde bulunan sayın Yazıcıoğlu'nun vefatından büyük üzüntü duyduk.



İTO



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş: Türk siyaseti çok kıymetli, ahlak ve doğruluk simgesi, dürüst, örnek bir insanı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. Yeri doldurulamayacak, yokluğu her daim hissedilecektir.



MÜSİAD GENEL BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan: Türkiye, hayatı boyunca ülkemizin asli ve milli değerlerini daima ön planda tutarak, demokrasiden, özgürlükten, hak ve hürriyetlerden yana duruşundan asla taviz vermeyen ve bu uğurda büyük badireler atlatmış çok değerli bir siyasetçisini elim bir kaza sonucu kaybetmiştir.



ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ



Milletimiz yiğit bir evladını, ülkemiz dürüst bir siyasetçisini, gençliğimiz doğru bir liderini kaybetmiştir.