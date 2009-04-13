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Yazıcıoğlu’nun adı parka verildi

13 Nisan 2009 15:13

Tokat'ın Zile ilçesindeki bir parka, Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçede Yunus Emre Mahallesi'ndeki Özlem Kent Toplu Konut alanı içerisinde 4 bin metrekarelik alanda bulunan Özlem Kent Parkı'nın adı belediye meclisi kararıyla, "Muhsin Yazıcıoğlu Parkı" olarak değiştirildi.

29 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanlığına seçilen Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, ilk meclis toplantılarının ilk kararı olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının bir parka verilmesinin oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Meclis üyelerinin oy birliğiyle aldıkları bu kararın Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının Zile'de yaşatılmasını sağlayacağını ifade eden Vidinel, "Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu yeri doldurulamayacak bir karakter abidesiydi. Bu parkımızı yeniden düzenleyerek modernize edip 20 Haziranda gerçekleştireceğimiz Kiraz Festivali'nde açılışını yapacağız" dedi.


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