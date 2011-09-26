'Yazıcıoğlu'nu darbeciler öldürdü'

T24 - Muğla Üniversitesi 2011-2012 akademik açılış törenine katılan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'darbeciler' tarafından öldürüldüğünü iddia etti.



Bir dönem BBP Genel Başkan Yardımcılığı yapan AK Parti'li Özdağ, "Yazıcıoğlu darbeciler tarafından öldürüldü. 2-3 hafta içerisinde Yazıcıoğlu'nun katilleri isimleriyle birlikte kamuoyuna sunulacak" dedi.



Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda 2006 yılında yaptığı açıklamalar nedeniyle üniversitedeki görevinden uzaklaştırılan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 5 yıl sonra kovulduğu üniversiteye milletvekili olarak geldi.



Muğla Üniversitesi'nin 2011-12 Eğitim Öğretim açılış programına katılan Özdağ, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun darbeciler tarafından katledildiğini öne sürdü.



Muhsin Yazıcıoğlu ile 35 yıllık arkadaşlığı ve 25 yıllık siyaset geçmişi olduğuna dikkati çeken Özdağ, şöyle konuştu: "Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ile ölünceye kadar beraber çalıştım. Partisinin çeşitli kademelerinde görev aldım ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendim. Birlikte kader ve yol arkadaşlığımız vardı. Yazıcıoğlu çok değerli bir siyasetçiydi ve ne yazık ki Türkiye onu kaybetti. Yazıcıoğlu, öldürülmüştür. Özellikle son elde edilen bulgular ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Vidaları, oradaki parçaları keçiler mi söktü?' gibi çok çarpıcı bir ifadeyle kamuoyunun dikkatini bu cinayetin üzerine çekmiştir. Bu sayede helikopter kazası tekrar gündeme geldi."





'Darbecileri deşifre etti'



Yazıcıoğlu'nun darbe yapmak isteyenleri deşifre ettiğini ve bu yüzden öldürüldüğünü öne süren Özdağ, "Yazıcıoğlu, Türkiye'deki cuntacıların korkulu rüyasıydı. Yazıcıoğlu'nun demokrasiyi içselleştiremeyen, demokrasiyi askıya almak isteyen insanların varlığını tespit ve deşifre ettiği için öldürüldüğü kanaatindeyim. Birkaç hafta içinde daha önemli bulgulara ulaşılacaktır. Ben inanıyorum ki bu helikopterin neden parçaları sökülmüştür, bu parçaları kimler sökmüştür, isim isim ortaya çıkacaktır. Zaten bu isimler şuan bellidir. Özel yetkili savcılar devreye girmiştir. Daha önce TBMM araştırma komisyonuyla beraber bu işin tahkikatını yapmış ardından sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye sokmuş şimdi de özel yetkili savcı görevlendirilmiştir. Sayın savcı dosyayı inceleyecektir. Ben inanıyorum ki sayın Yazıcıoğlu'nu katledenler ortaya çıkacaktır" diye konuştu.



Milletvekili Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yazıcıoğlu'na tahammül edemeyenler demokrasiye, farklı fikirlere tahammül edemeyenlerdir. Yazıcıoğlu darbecileri biliyordu. Özellikle Türkiye'de AK Parti iktidarına karşı demokrasiyi içselleştirmeyenlerin varlığını biliyordu o nedenle Sivas'tan gitti bağımsız aday oldu. Büyük projeleri bozdu. Bu projeler Türkiye'nin demokrasisini engellemek için ortaya konulmuştu. Yazıcıoğlu ölümünde dahi Türkiye'ye hizmet etmiştir. Yazıcıooğlu Türk siyaset hayatına damgasını vuran bir isimdi. Darbeciler Muhsin Yazıcıoğlu'ndan hesap sormuşlardır ama millet ve tarih de darbecilerden Yazıcıoğlu'nu katledenlerden hesap soracaktır."



