Yazıcıoğlu'nu bu not mu öldürdü?

T24 - BBP lideri Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasında, Kahramanmaraş Emniyetince gönderilen ve arama çalışmalarını geciktiren 'Enkaza ulaşıldı, Yazıcıoğlu yaşıyor, ayağı kırık' biçimindeki istihbarat notu bulundu. Notun kaynağı 'X şahıs' diye kodlanan haber elemanı çıktı.



BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası sırasında, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce gönderilen ve arama kurtarma çalışmalarını geciktirdiği öne sürülen 'Enkaza ulaşıldı, Muhsin Yazıcıoğlu yaşıyor, ayağı kırık' biçimindeki bilgi notu bulundu. Notun kaynağının Kahramanmaraş istihbaratı ile çalışan bir 'Haber elemanı' olduğu ve 'X şahıs' biçiminde kodlandığı belirlendi.





O rapor komisyona gönderildi



TBMM'de yeniden kurulan Yazıcıoğlu kazasını araştırma komisyonu, Kahramanmaraş milletvekili Veysi Kaynak başkanlığında çalışmalarına başladı. Milletvekilleri, arama kurtarma çalışmalarını yavaşlatan ve Kayseri Valisi Mevlut Bilici'nin, 'Yazıcıoğlu yaralı olarak kurtuldu' açıklamasına neden olan bilgi notunun kaynağının saptanması kararını aldı.



Bu notun Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şubede görevli Emniyet Amiri Dursun Özmen tarafından, bölgedeki 7 il Valiliğine gönderildiği ve kaynağın da bir haber elemanı olduğu belirtildi. Ancak bilgisine başvurulan Dursun Özmen, haber elemanının ismini vermedi ve bilginin telefonla ulaştırıldığını açıkladı.





Telefon kayıtları incelenecek



Bunun üzerine komisyon üyelerinden MHP'li Kürşat Atlıgan 'Kayseri Valisi, neden görevi olmayan bir konuda öyle açıklama yaptı' derken, Hasan Özdemir de ' Vali bu bilgiyi Emniyet müdüründen alıp açıklamış. Geri besleme yapıp, bu kadar ciddi bir konunun kaynağını sorması gerekirdi' dedi.



CHP'li Tacidar Seyhan ise, hatalı istihbarat notunu ulaştıran Emniyet Amiri Dursun Özmen'in olay günü yaptığı telefon görüşme dökümlerinin istenmesini önerdi. Böylelikle Özmen'e bu bilgiyi ulaştıran 'X Şahıs' olarak kodlanan kişiye ulaşılması amaçlandı.





'Vali aramayı geciktirdi'



Gazeteport'un haberine göre, Yazıcıoğlu ailesi tarafından komisyona iletilen dilekçede de Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin açıklamasının arama çalışmasını geciktirdiği belirtilerek, "Kayseri Valisi ve Emniyet Müdürü ile onlara bilgi aktaran Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şubesi ilgilileri hakkında araştırma yapılmalıdır" denildi. Kayseri Valisi'nin "Bulundu, yaralı, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki açıklamasının ardından, yöredeki köylüler ve arama kurtarma ekiplerinin, araştırmadan vazgeçtikleri savunuldu.



Dilekçede ayrıca, Vali Bilici'yi bu konuda dönemin Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in bilgilendirdiğine işaret edilerek 'Özdemir bu bilgiyi Kahramanmaraş Emniyetinden almış ise, bu durumda Emniyet İstihbaratta görevli Dursun Özmen'in ilk bilgiyi aldığı iddia olunan X şahsın sorgulanması gerekir. Kaynağın tespitiyle iz sürerek, varsa sabotaj ihtimali araştırılmalıdır' denildi.





