-Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme MALATYA (A.A) - 28.09.2011 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmayı yürüten Malatya Özel Yetkili Savcılığı'nın kararıyla başlatılan operasyon kapsamında, 5 ilde belirlenen bazı adreslerde arama yapılıyor. Eski BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcılığın talebi doğrultusunda, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bazı adreslerde arama yapılmasına yönelik karar verildi. Mahkemenin kararı doğrultusunda Malatya, İzmir, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki bazı adreslere polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenirken, söz konusu adreslerde arama yapıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin arama yaptığı adresler arasında bazı askeri birlik ve lojmanlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün de bulunduğu bildirildi. Bu arada arama yapılan adresler arasında Malatya'da 2. Ordu Karargahı ve askeri lojmanları ile İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer semtindeki Merkez Komutanlığı'nın da yer alıyor. Savcıların gözetiminde yapılan aramalara askeri yetkililer de nezaret ediyor.