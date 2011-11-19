Yazıcıoğlu soruşturmasında bir tutuklama daha

T24 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Kenan K., tutuklandı.



Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Kenan K., Malatya Adliyesindeki sorgulamasının ardından tutuklandı.



Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın kazaya ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve helikopterin ait olduğu şirkette teknisyen olduğu öğrenilen emekli asker Kenan K., sabah saatlerinde getirildiği adliyede, özel yetkili Cumhuriyet savcıları Şeref Gürkan ve Özden Doğan'ın sorgulamalarının ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.



Mahkemede tarafından tutuklanan Kenan K. Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının soruşturması kapsamında, daha önce de 5 ayrı kentte operasyonlar düzenlenmiş, gözaltına alınan 4'ü muvazzaf asker, toplam 7 kişi tutuklanmıştı.