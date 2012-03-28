Yazıcıoğlu soruşturmasında bir tahliye

BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası, helikopter enkazından parça sökülmesini kameraya kaydettiği gerekçesiyle soruşturma kapsamında tutuklanan Nedim B. tahliye edildi.

25 Mart 2009 tarihindeki kazayla ilgili olarak bir süre önce Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmış ve helikopterin parçalarının bazı askerler tarafından tornavidayla söküldüğünün ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine 28 Ekim 2011'de 4'ü muvazzaf asker 7 kişi tutuklanmıştı.

Görüntüleri çeken muvazzaf asker Nedim B. soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Şeref Gürkan'a ek ifade verdi. İfade sonrası özel yetkili savcı, tutuklu sanık Nedim B.'yi Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Mahkeme savcılığın talebini dikkate alarak Nedim B.'yi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti.

Malatya Özel Yetkili Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Aydın Özsıcak, Nusret Memiş, Cemal Şahin adlı muvazzaf askerler ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi başkanı Feridun Seren, uzmanlar Mehmet Sevdim, Kerem Mumcuoğlu ve Med Air firması teknisyeni Kenan Köksal halen Malatya E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunuyor.