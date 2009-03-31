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Yazıcıoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Meclis'te tören yapıldı.

31 Mart 2009 03:00

Helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Meclis'te tören yapıldı.

Yazıcıoğlu'na son veda - FOTOGALERİ

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi Ankara’ya getirildi. Cenaze, sabah saat 10.30'da Gazi Hastanesi morgundan alınarak tören için Meclis'e getirildi.

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Törene Yazıcıoğlu'nun tüm ailesi ve 81 yaşındaki annesi Fidan Yazıcıoğlu da katıldı. Eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aynı anda Yazıcıoğlu'nun ailesinin yanına gidip baş sağlığı diledi. Ayrıca bazı DTP'liler, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Köksal Toptan, eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız ve tüm bakanlar törende hazır bulundu.

Meclis'te tekbir sesleri

Meclis bahçesinde yapılan törenin ardından bahçede "Tekbir, Allahu ekber" sesleri yükseldi. 

Daha sonra Yazıcıoğlu'nun cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Kocatepe Camii'ne getirildi.

Sabah saatlerinde Yazıcıoğlu'nun cenazesini almak için Gazi Hastanesi önünde toplanan partililer, sık sık tekbir getirdiler. Ellerinde Yazıcıoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu dövizler, parti bayrakları ve Türk bayrakları taşıyan partililer, yakalarına da parti amblemi bulunan kokart taktılar.

Partililer, ambulansın arkasında “Türk ve İslam aleminin başı sağ olsun” yazılı pankart taşıdı.

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