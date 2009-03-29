Yazıcıoğlu Salı günü defnedilecek

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarındaki Kanlıçukur'da, helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi, 31 Mart Salı günü Ankara'da defnedilecek.



BBP Genel Başkan Yardımcısı Metin Gündoğdu, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu için planlanan cenaze töreni hakkında bilgi verdi. Gündoğdu'nun verdiği bilgiye göre, Yazıcıoğlu için 31 Mart Salı günü cenaze töreni düzenlenecek. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınacak cenaze, TBMM'ye getirilecek ve burada bir tören yapılacak, ardından da Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Yazıcıoğlu'nun cenazesi, daha sonra BBP Genel Merkezi'ne götürülecek ve burada dua okunacak.



Yazıcıoğlu'nun naaşının Ankara'da toprağa verileceğini belirten Gündoğdu, ancak hangi mezarlıkta defnedileceğinin daha sonra duyurulacağını kaydetti.



Yazıcıoğlu'nun kol ve kalçası kırık



Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ilk adli tabip incelemesi Kahramanmaraş'ta yapıldı.



DHA'nın haberine göre Kahramanmaraş'ta yapılan adli tabip incelemesinde, Yazıcıoğlu'nun sağ femur başı (kalça) ve sol kolunun kırık olduğu, sağ kolunun göğsüne yapışık halde kaldığı belirlendi. Pilot Kaya İstektepe'nin büzülmüş halde kaldığı, boyun kırığının yanı sıra başında darbeler olduğu görüldü. Hastane çevresinde bekleyen Alperen Ocakları üyeleri de sık sık tekbir getirdi.



Bu arada savcılık incelemesinden sonra Yazıcıoğlu'nun özel eşya ve giysileri 3 poşet halinde ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu'na teslim edildi.







