‘Yazıcıoğlu sağ’ haberi 8 gün sonra iptal edildi!

Eyüp Erdoğan / Tempo24

8 gün sonra gelen iptal haberi

‘Vali nasıl biliyor?’

Vali hakkında suç duyurusu

‘Yarım saat ile 1 saat içinde öldüler’

Anadolu Ajansı (AA), BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü gün (25 Mart 2009) saat 17:40’ta geçtiği bir haberi tam 8 gün sonra geri çekti. Helikopter düştüğünde Kayseri Valisi Mevlüt Bilici’nin ağzından Yazıcıoğlu’na yaralı halde ulaşıldığını duyuran ajans abonelerine bu haberi iptal ettiğini duyurdu.Geri çekilen “Muhsin Yazıcıoğlu yaralı, şuuru açık” başlıklı haberde, aynen şöyle deniyordu:“Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na ulaşıldığını bildirdi. Bilici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘Bana gelen bilgilere göre, kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı. Muhsin Yazıcıoğlu yaralı, şuuru açık. Arkadaşlar kendisini hastaneye ulaştıracaklar. Henüz hastaneye kaldırılmadı’ dedi. Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin, Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken Kayseri Erkilet Havaalanı'nda yakıt ikmali yapacağı öğrenildi”.Ancak ajans, Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü gün yayımladığı bu haber için tam 10 gün sonra (2 Nisan 2009) yeni bir iptal haberi geçti. Ajansın “Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin düşmesi…” başlığını kullanarak abonelerine ilettiği metinde şu ifadeler kullanıldı:“25.03.2009 tarihinde, ‘Kayseri Valisi Bilici: Muhsin Yazıcıoğlu yaralı, şuuru açık, henüz hastaneye kaldırılmadı’ başlığıyla yayımlanan haberimiz, resmi makamlardan kesin teyidi alınamadan oluşturulduğundan iptal edilmiştir. Saygılarımızla.”Bu arada BBP Ankara İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozok helikopter kazasıyla ilgili olarak Habertürk gazetesine yaptığı açıklamada (2 Nisan 2009) olayın suikast olabileceğini öne sürerek “Kazadan hemen sonra Kayseri Valisi ‘Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı. Yazıcıoğlu yaralı, şuuru açık. Hastaneye götürülüyor’ dedi. Bu ifade kurtarma çalışmalarını yavaşlattı. O bilgi valiye nereden geldi?” diye sormuştu.Eski Tempo dergisi muhabirlerinden M. Yaşar Durukan, Yazıcıoğlu ve helikopterdeki 5 kişinin ölümünde ihmalleri olduğu gerekçesiyle 1 Nisan 2009 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kayseri Valisi Mevlt Bilici, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Sezai Akgün, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürü Hasan İpek ve düşen helikopteri kiralayan Medair hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Büyüktümtürk, 31 Mart Salı günü yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu ile diğer dört kişiye 4 adli tıp uzmanı ile bir patologun yer aldığı 5 kişilik ekibin otopsi yaptığını söyledi.Yapılan ölü muayene ve otopsi işlemlerinde kazada hayatını kaybedenlerin tamamında ölüme yol açacak ciddi travmatik yaralanmaların söz konusu olduğunu belirten Büyüktümtürk, "Bu nedenle ölümlerin tamamının kazayı takip eden kısa bir süre içerisinde meydana geldiği, bu sürenin yarım saat ile bir saati geçmeyecek bir zaman diliminde olduğu düşünce ve kanaatine varıldığı bilirkişi tarafından ifade edilmiştir" dedi.