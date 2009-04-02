Yazıcıoğlu neden badem gözlü oldu?

Tempo24

Bir gazetede üç yazar

‘Duygu ve sevgi insanı olarak tanıdığım Muhsin’

‘Tahliye olursam içeridekiler yıkılır’

‘Tamam anacığım her ay ..... lira göndereceğiz’

‘Trajik bir kazanın yarattığı naif hassasiyet mi?’

Bugünkü (1 Nisan 2009) Radikal gazetesinde üç yazar köşesini Muhsin Yazıcıoğlu’na ayırdı. Namık Kemal Zeybek ve Avni Özgürel, Yazıcıoğlu’nun ‘nasıl biri olduğu’nu anlattı. ‘Duygu ve sevgi insanı’ ifadesini kullandılar. Aynı gazetenin yazarı Nur Çintay ise ise 'Kör ölür, badem gözlü olur' atasözünü hatırlatarak, Yazıcıoğlu'yla dünyaları apayrı insanların neden gözyaşlarına boğulduğunu sorguladı.“Muhsin başkanın ardından…” başlıklı yazısında “Kimsenin bendesi, militanı, adamı olmadı; kimseyi de o seviyeye itmedi” diyen Avni Özgürel, şöyle devam etti:“Az-çok bilinen fırtınalı siyasi geçmişinin, adının üzerine iliştirilen onlarca etiket ve hakkında düşülen yüzlerce dipnotun ötesinde, duygu ve sevgi insanı olarak tanıdığım Muhsin Yazıcıoğlu hayatın sırrını veren dokunuşla işaretlenmiş biriydi... Kendini, kabullerini tartışılmaz doğru saymayan biriydi.”Namık Kemal Zeybek ise “Muhsin Yazıcıoğlu dedikleri…” başlıklı yazısında anılarını aktararak, “Muhsin Yazıcıoğlu budur”u anlattı:“Muhsin Yazıcıoğlu’nun ve hepimizin avukatı Şerafettin Yılmaz aradı ve anlattı: ‘Muhsin beyle ilgili belgelerin okunması bitmiş ve suçsuz olduğu artık belli olmuştu. Kendisiyle görüştüm ve tahliyesi için talepte bulunacağımızı söyledim.’ Muhsin beyin avukatına verdiği cevabın değerini ancak bir gün bile olsa tutuklananlar iyi anlar. Ama özgürlüğün anlamını bilen herkes de anlamalıdır. İşte Merhum’un cevabı: ‘Hayır tahliye talebinde bulunmayın. Arkadaşlarımın içeride dayanma gücü birazda, benim aralarında bulunmamdan geliyor. Ben tahliye olursam ve onlar içeride kalırlarsa yıkılırlar.’İşte Muhsin Yazıcıoğlu budur.”Namık Kemal Zeybek’in bir başka anısı da şöyle:“(…) Bir gün makam odasında el telefonuyla konuşuyordu. Karşısındaki kişiye ‘Anacığım... Anacığım...’ diye sesleniyordu. Konuşmayı ‘Tamam anacığım her ay ..... lira göndereceğiz’ diye bitirdi. Acaba öz annesiyle mi konuşuyor diye merak ettim, sordum. Hayır! Konuştuğu bir şehit annesiydi. Ve kendisini, ulaşabildiği ve kendisine ulaşabilen bütün şehit yakınlarına hizmetle yükümlü sayıyordu. İşte Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir başka yönü!..”Nur Çintay, "Yazıcıoğlu neden badem gözlü oldu?" başlıklı yazısında ilginç noktalara dikkat çekti:“Bazen ölümün kendisi kadar, bazen belki daha da çok, biçimi sarsıyor galiba bizi.Cinayet ya da vakitsiz, trajik bir kaza: Allak bullak ediyor. Ezilme, parçalanma, aranıp bulunamama, insanı fazladan bir rendeliyor. Gençse, güzelse ya da ünlüyse giden; travması, gümbürtüsü daha sesli ve yaygın oluyor.Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü haberinin geldiği gün gazeteden çağırdığım taksinin şoförü, bölgeyi çok iyi tanıdığını, şartların berbat olduğunu söyledi, eliyle tahta niyetine direksiyona vurarak hep. Böyle bir sonu, evet Allah kimseye göstermesin. Çok korkunç, sonrasındaki geçmek bilmeyen saatleriyle de çok isyan ettirici, delirtici bir son.Ama ölümün biçimi, ölene karşı hissiyatımızı değiştirebilir mi?Geçmişi, bağları, ilişkileri silebilir mi?Aynı akşamüstü bir takıcıda karşılaştığım, Yazıcıoğlu’yla dünyaları apayrı birkaç kadın öyle bir samimiyetle ağlaşıyorlardı ki...Ne bu? Mevzubahis kişinin background’una dair cehalet mi? Trajik bir kazanın yarattığı naif hassasiyet mi?”