Yazıcıoğlu, Nakşi dergahına defnedildi

Meclis'te tekbir sesleri



3 bin polis görev yapıyor



Kahramanmaraş'tan Yozgata giderken bindiği helikopterin düşmesiyle hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi, sabah erken saatlerde Ankara’ya getirildi. Cenaze, sabah saat 10.30'da Gazi Hastanesi morgundan alınarak tören için Meclis'e taşındı.Meclis’te yapılan törene Yazıcıoğlu'nun tüm ailesi ve 81 yaşındaki annesi Fidan Yazıcıoğlu da katıldı. Eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aynı anda Yazıcıoğlu'nun ailesinin yanına gidip baş sağlığı diledi. Ayrıca bazı DTP'liler, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Köksal Toptan, eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız ve tüm bakanlar törende hazır bulundu.Meclis bahçesinde yapılan törenin ardından bahçede "Tekbir, Allahu ekber" sesleri yükseldi.Meclis’te düzenlenen törenin ardından cenaze namazı Kocatepe camiinde kılındı. Yazıcıoğlu'nun naaşı kalabalıktan Kocatepe Camii avlusuna alınamadı. Polis kalabalığı yarıp yer açmaya çalıştı. Cenaze korteji namazın ardından BBP binasına gitti. Buradaki törenin ardından Yazıcıoğlu'nun cenazesi, Mehmet Akif Ersoy'un evinin bulunduğu Tacettin Dergahı'na getirildi.Dergahın girişinde bulunan alanın defin için kazıldığı ancak daha sonra Yazıcıoğlu'nun dergahın arka kısmına defnine karar verildiği öğrenildi. Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda dergahın arka bahçesine getirildi. Yazıcıoğlu'nun cenazesi, başka mezarların da bulunduğu hazireye defnedildi.Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ilk toprağı kızı Firuze Yazıcıoğlu attı. Medine ve Sivas'ın yanı sıra çeşitli illerden getirilen toprakların konulduğu mezara, zemzem ve gül suyu döküldü. Defin sırasında dua edildi ve kalabalık tekbir getirdi.Tacettin Dergahı'nda, izdiham nedeniyle kalabalık uyarıldı. Yazıcıoğlu'nun kızı Firuze Yazıcıoğlu, mikrofondan kalabalığa seslenerek, sakin olmalarını istedi.Cezaevi arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi de Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" şiirini okudu.Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı defin sırasında, bir polis helikopteri dergah üzerinde denetim uçuşu yaparken, çevredeki binalarda özel harekat polisleri konuşlandırıldı.Defin sırasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, aile yakınları, BBP yöneticileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, DP Genel Başkanı Süleyman Soylu, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, Namık Kemal Zeybek ve eski DP Genel Başkanı Mehmet Ağar da bulundu.Cenazenin götürülmesi sırasında yürüyüş yapan gruptakiler, ellerinde Yazıcıoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu ve altında “Üşüyoruz başkan”, “Türk milletinin başı sağ olsun, Allah büyüktür” yazan dövizlerle Türk bayrakları ile parti bayraklarını taşıdılar. Yürüyüş sırasında kaldırımda bekleyen ve binaların camlarından grubun geçişini izleyen vatandaşların da tekbir getirip dua ettikleri görüldü.Cenaze töreni için yaklaşık 3 bin polisin görev yaptığı öğrenildi.