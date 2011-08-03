-YAZICIOĞLU KAZASINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili soruşturma kapsamında, Ankara'da bulunan helikopter enkazında keşif yapıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmayı yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenboğa Havalimanı'nda bir hangarda muhafaza edilen helikopter enkazında keşif yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi. Talimat yazısı uyarınca, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özgür gözetiminde, helikopter enkazında inceleme ve araştırmalar yapıldı. Keşif çalışmasına ilişkin bulguların, önümüzdeki günlerde Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi bekleniyor.