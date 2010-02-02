Yazıcıoğlu için yeniden komisyon kuruluyor

T24 - TBMM Genel Kurulunda, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yeniden araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Amsterdam'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili raporun halen tamamlanamadığını, Hollanda makamlarının çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtti.



TBMM Genel Kurulu'nda, daha önce kurulan Araştırma Komisyonu'nun Başkanı Hakkı Köylü'nün talebi doğrultusunda, yeni bir komisyon oluşturulması görüşüldü.



Köylü'nün talebinde, komisyonun 4 aylık çalışma süresinde yaptığı 12 toplantıda 95 kişinin bilgi ve görüşüne başvurulduğu, konuyla ilgili 172 yazışma ile olay yerinde inceleme yapıldığı belirtildi. Talepte, Komisyonun çalışma süresi tamamlandıktan sonra kaza kırım raporunun yayımlandığı, bu nedenle rapor üzerinde inceleme yapılamadığı kaydedildi.



Köylü'nün talebi üzerine söz alan Eskişehir Bağımsız Milletvekili Tayfun İçli, daha önce kurulan komisyonun görevini layıkıyla yerine getirmediğini savunarak, Köylü'nün yeni bir Komisyon kurulmasına yönelik talebinin, İçtüzüğe aykırı olduğunu ileri sürdü.



'İddiaları anlamak mümkün değil'



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Kaza Tetkik Kurulu'nca hazırlanan raporun bir nüshasının Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildiğini bildirdi.



''Kaza inceleme raporunun geç tamamlandığı, kazanın yeterince incelenmediği, Kurulun yanlış oluşturulduğuna'' ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Yıldırım, ''Herhangi bir kaza sonucu oluşturulan Kaza Tetkik Komisyonu nasıl oluşturuluyorsa, bu da aynı şekilde, aynı kanun doğrultusunda oluşturuldu. Gerek bu kaza, gerekse önceki kazalardaki komisyonların oluşum şekli aynıdır. Raporun 9 ayda tamamlanmasına yönelik eleştiriler de yersizdir. Raporun hazırlanmasına ilişkin herhangi bir süre sınırlandırması söz konusu değildir. Bazı ülkelerde kaza raporlarının hazırlanması 3-4 yıl sürmektedir'' diye konuştu.



Yıldırım, Amsterdam'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili raporun halen tamamlanamadığını, Hollanda makamlarının çalışmalarını sürdürdüğünü anımsattı.



Meclis Araştırma Komisyonu'nun yeni bir Komisyon oluşturma talebinde bulunduğuna değinen Yıldırım, şöyle devam etti:



''Düşen hava aracına ait bütün parçalar, Almanya'da incelendi. Helikopter'in motoru İngiltere'de Rolls-Royce fabrikasında sökülüp tetkik edilmiştir. ELT cihazı, ABD'de incelendi ve tespitler yapıldı. Yağ, yakıt, hidrolik örnekleri ise İngiltere'de, ABD'de incelendi. Ses kayıtları, radar uçuş planları da incelendi. 400 sayfanın üzerinde bir rapor hazırlandı. Raporla ilgili iddiaları anlamak mümkün değil.''



Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylama sonucu, eski BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla yeni bir Araştırma Komisyonu kuruldu.

