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'Yazıcıoğlu gizli tanıktı öldürüldü'

‘Erzincan’ kod adlı gizli tanık, Yazıcıoğlu’nun ‘gizli tanık’ olduğu için öldürüldüğünü söylüyor.

14 Mayıs 2010 03:00

T24 - ‘Erzincan’ kod adlı gizli tanık, Yazıcıoğlu’nun ‘gizli tanık’ olduğu için öldürüldüğünü söylüyor.

Erzincan’da İrtica ile Mücadele Eylem Planı’nın uygulamaya konulduğu iddiasıyla Erzurum’da açılan ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde aynı planla ilgili açılan davayla birleştirilmesine karar verilen davanın dosyasından çarpıcı bir ortam dinlemesi kaydı çıktı. Kayıtta, davada yargılanan MİT görevlilerinin, helikopter kazasında ölen BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu hakkında “Gizli tanık olduğu için öldürüldü” dediklerine yönelik konuşmalar yer aldı.

Kayıtta, sonradan davanın gizli tanığı olan ve “Erzincan” kod adını kullanan kişinin, Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner için daha yargılanmadığı dönemde “yargılanan başsavcı” ifadesini kullanması dikkat çekti.

Cihaner hakkında Yargıtay’da açılan davanın duruşması bugün yapılacak. Yargıtay, Cihaner’in ifadesini alacak ancak Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin uyarılara rağmen dosyayı göndermemesi nedeniyle “davaların Yargıtay’da birleştirilmesi” talebini değerlendiremeyecek.


İşte Özetle o konuşmalar

Erzincan: Onlar Muhsin Yazıcıoğlu’nu uyarmışlar.

A: Öyle mi. Muhsin Yazıcıoğlu’nu onlar mı şey yaptılar? Yani onun gizli tanık olduğunu anlıyorlar.

Erzincan: Bizi batıran bu diye

A: Bizi bu batırdı diye ona suikast yaptılar. Bunlar aslında memur mu? Bunlar herhangi bir devletten maaş mı alıyorlar?

Erzincan: Maaşı devletten alıyorlar zaten.

A: O Muhsin Yazıcıoğlu’nu kendileri ‘Biz hallettik’ dediler mi?

Erzincan: Evet abi.

A: Nasıl yaptıklarını....

Erzincan: Nasıl yaptınız falan dedim ben ona. Bu yaptığını böyle anlattı.


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