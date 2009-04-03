Yazıcıoğlu gizli tanık mıydı?

Yazıcıoğlu’nun ölümünde 4 önemli kuşku

Gülen: Kaza aydınlatılmalı

8 gün önce Kahramanmaraş’ta düşen helikopter’de hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Enkaza 3 gün boyunca ulaşılamaması ve kazadaki bazı şüpheler üzerine BBP’li yetkililer suikast iddiasını ortaya atmış, Fethullah Gülen de suikast imasında bulunmuştu. Kanal D’ye ulaşan bir bilgi ise şok etkisi yarattı.Bu bilgiye göre Muhsin Yazıcıoğlu, Ergenekon savcılarına bilgi veriyordu. İddialara göre Yazıcıoğlu bilgi vermekle kalmamış, çeşitli belgeleri de soruşturma savcılarına iletmişti. Üstelik bu bilgi belge trafiği defalarca tekrarlanmıştı. Savcılar, Muhsin Yazıcıoğlu’nun sık sık ifadesine başvurmuş, bilgi ve belge almıştı. Yani Yazıcıoğlu, bir anlamda Ergenekon’un gizli tanığıydı.