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Yazıcıoğlu gizli tanık mıydı?

Helikopter kazasında ölen BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun Ergenekon savcılarına bilgi ve belge sağladığı öne sürüldü

03 Nisan 2009 03:00

BBP’li yetkililerin suikast iddialarının ardından şok bir iddia daha gündeme geldi. Helikopter kazasında ölen Muhsin Yazıcıoğlu’nun Ergenekon savcılarına bilgi ve belge sağladığı öne sürüldü. 

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8 gün önce Kahramanmaraş’ta düşen helikopter’de hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Enkaza 3 gün boyunca ulaşılamaması ve kazadaki bazı şüpheler üzerine BBP’li yetkililer suikast iddiasını ortaya atmış, Fethullah Gülen de suikast imasında bulunmuştu. Kanal D’ye ulaşan bir bilgi ise şok etkisi yarattı.

Bu bilgiye göre Muhsin Yazıcıoğlu, Ergenekon savcılarına bilgi veriyordu. İddialara göre Yazıcıoğlu bilgi vermekle kalmamış, çeşitli belgeleri de soruşturma savcılarına iletmişti. Üstelik bu bilgi belge trafiği defalarca tekrarlanmıştı. Savcılar, Muhsin Yazıcıoğlu’nun sık sık ifadesine başvurmuş, bilgi ve belge almıştı. Yani Yazıcıoğlu, bir anlamda Ergenekon’un gizli tanığıydı.

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