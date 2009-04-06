Yazıcıoğlu Ergenekon'un da ilgisini çekmiş!

İkinci iddianamede yer alan bazı telefon kayıtları, Ergenekon sanıklarının BBP'ye ilgisini ortaya koyuyor





CNN Türk'ün haberine göre; BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletveki Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği kaza ve o kazadaki Ergenekon izleri tartışılmaya devam ediliyor. İddianamede yer alan bazı telefon kayıtları, Ergenekon sanıklarının Büyük Birlik Partisi'ne ilgisini ortaya koyuyor. Ancak bu ilgi Muhsin Yazıcıoğlu'nun dışarıda bırakılmasını da içeriyor. İşte o kayıtlar...





Kaza mı suikast mi, Yazıcıoğlu nasıl öldü, o helikoper nasıl düştü, nasıl bulunamadı?



Kafalardaki soru işaretleri azalmadı. Aksine her geçen gün daha da çoğalıyor. İşte o soru işaretlerinden biri.



2. Ergenekon iddianamesine giren telefon konuşmaları.



Telefon görüşmesi Ergenekon davası sanığı Erol Mütercimler ve Gülcan F. adlı bir şahıs arasında geçiyor.



Bahsedilen Muhsin Yazıcıoğlu'nun "büyük barış planı"



Anlaşılıyor ki Ergenekon yapılanması onu dikkatle takip ediyor. Hedefe yerleştiriyor.



Aslında büyük buluşmadan birkaç kişinin haberi vardı. Daha doğrusu o toplantıya katılması düşünülen bir kaç aydının. Ama iddianamenin 4884 nolu telefon kaydı ortaya koydu ki proje Ergenekon sanıklarının da ilgisini çekmişti.

Gülcan F:



Adam diyor ki şeyi ziyaret etmiş İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ı ve aynı zamanda o girerken Etyen Mahçupyan'da Atalay'ın makamından çıkıyormuş.



Erol Mütercimler:



Muhteşem.



Gülcan F: O da kaygılarını söylemiş olabilir diyor ya Etyen'i ya bu Büyük Birlik Partisi liderini çağıralım mı? Bi haberi olsun

Erol Mütercimler:



Çağıralım



Erol Mütercimler ve Gülcan F. sadece buluşmadan haberdar değil. Ayrıntıları da biliyorlar. Üstelik ilginç yorumlarda bulunuyorlar. Mesela siyasi suikastler...



Gülcan F:



Müthiş bir şey var orda



Erol Mütercimler:



Çağıralım



Gülcan F:



Bir siyasi cinayetler çıkacak.



Erol Mütercimler:



Hı hı çağıralım abi



Gülcan F:



Ben sizi onun için aradım onun üzerinde çalışayım.



Bu konuşma Yazıcıoğlu'nun ölümünden 10 ay önce gerçekleşti. Yazıcıoğlu ölmese 1.5 ay sonra projesini hayata geçirecek, aydınlarla biraraya gelecekti.



2. Ergenekon iddianamesi başka ipuçları da veriyor.



İşte Veli Küçük'le Sedat Peker ile 5 yıl önce yaptığı telefon görüşmesi.



İddianameye göre Ergenekon yapılanması, Büyük Birlik Partisi'ni ele geçirmeye çalıştı. Tabi Muhsin Yazıcıoğlu olmadan.



Veli Küçük:



Şimdi biz bir çalışmanın içine girdik. Ümit'len devamlı görüşüyoruz. Ben işte bak açık söyliyeyim gönlümden geçen neydi biliyor musun?Gönlümden geçen Muhsin'di. Muhsin'in kendisi için demiyorum. Partisi için.



Sonra Sedat Peker söze giriyor. "Muhsin ağabey de bu yapının içine girer" diyor.



Sedat Peker :



Muhsin ağabey gerekirse ileriki zamanlarda ağabey Muhsin ağabeyi de bu yapının içersine dahil etme. "Yani Muhsin ağabey öyle liderlik hırsı olan bir insan değil. Ülkeye faydası olan her şeye dahil olur Muhsin ağabey."



Oysa girmedi.



Hatta Ergenekon soruşturmasına verdiği belgelerle katkıda bulundu.



Yazıcıoğlu çok şey biliyordu.



Üstelik bu bilgilerini adaletle paylaşıyor, karanlık odaklara engel olmaya çalışıyordu.



Şimdilik olay bir helikopter kazası gibi görünüyor. Ama karanlık noktalar da giderek çoğalıyor. Bir sabotaj yapılmış olma ihtimali kafalarda giderek büyüyor.

