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Yazıcıoğlu dergâha gömülecek

Kahramanmaraş'ta düşen helikopter ölen BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

31 Mart 2009 03:00

Kahramanmaraş'ta düşen helikopter ölen BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Metin Gündoğdu, Muhsin Yazıcıoğlu'nu Tacettin Dergahı'na defnetmeye karar verdiklerini söyledi. Gündoğdu, Yazıcıoğlu'nun millete mal olmuş bir kişi olduğunu, bu özelliğine uygun bir yere defnedilmesi için bazı yerleri araştırdıklarını anlattı. Yazıcıoğlu'nun Tacettin Dergâhı'na defnedilebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor.

Yazıcıoğlu'nun cenazesi saat 11.30'da TBMM'de gerçekleştirilecek törenin ardından konvoy eşliğinde Kocatepe Camisi'ne ulaştırılacak.

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