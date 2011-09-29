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Yazıcıoğlu davasında 12 kişi Malatya'ya gönderildi

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 11'i muvazzaf asker 16 kişi gözaltına alındı. Cihazları söktüğü iddia edilen 2 kişinin de gözaltına alınanlar...

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 11'i muvazzaf asker 16 kişi gözaltına alındı. Cihazları söktüğü iddia edilen 2 kişinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öne sürüldü.

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara'da gözaltına alınan 12 kişi Malatya'ya gönderildi.

Yazıcıoğlu kazasında flaş gelişme


Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ankara'da, değişik birimlerde görev yapan 6 muvazzaf asker ile çeşitli kurumlarda çalışan 6 sivil gözaltına alındı.

Terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Başsavcıvekilliği tarafından gözaltına alınan 12 kişi, sorgulanmak üzere Malatya'ya gönderildi.



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