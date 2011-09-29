Yazıcıoğlu davasında 12 kişi Malatya'ya gönderildi

T24 - Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 11'i muvazzaf asker 16 kişi gözaltına alındı. Cihazları söktüğü iddia edilen 2 kişinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öne sürüldü.
Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara'da gözaltına alınan 12 kişi Malatya'ya gönderildi.
Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet savcısının talimatıyla Ankara'da, değişik birimlerde görev yapan 6 muvazzaf asker ile çeşitli kurumlarda çalışan 6 sivil gözaltına alındı.
Terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Başsavcıvekilliği tarafından gözaltına alınan 12 kişi, sorgulanmak üzere Malatya'ya gönderildi.