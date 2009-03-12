Yazıcıoğlu: Darwin tartışması gereksiz

Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, "Darwinizmin bizim inancımızla bağdaşan bir yönü yok ama bu bilimsel bir bazda ele alınıyorsa ele alınmalıdır" dedi.



Yazıcıoğlu, Bilim ve Teknik dergisinin kapağındaki değişiklikle ilgili yaptığı açıklamada, Darwinizmin kabul edilse de edilmese de, inanç olarak kendilerine uymasa da bir teori olduğunu söyledi.



Darwin Teorisi'ni savunanların kendilerini bir şekilde ifade etmeye çalıştıklarını belirten Bakan Yazıcıoğlu, "Onun bir derginin kapağında bulunması fazla bir şey değiştirmez, değiştirmemesi lazım. Her iş kendi kulvarında gitmeli. Eğer bu bir teoriyse o kulvarda gidebilir" dedi.



Konuyla ilgili "gereksiz yere bir tartışma başlatıldığını" kaydeden Yazıcıoğlu, "Gereksiz yere tartışma başlatma konusunda becerimiz çok fazla. Bu da onlardan bir tanesi gibi geliyor. Darwinizmin bizim inancımızla bağdaşan bir yönü yok ama bu bilimsel bir bazda ele alınıyorsa ele alınmalıdır" diye konuştu.



Hacettepe Üniversitesi'nde Darwin semineri yapıldı



Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy yaptığı açıklamada, "Şempanze ile insan kökeninin 7 milyon yıl öncesinde çakıştığının görüldüğünü" söyledi.



"Doğumunun 200 Yılında Darwin, Ortaya Çıkışının 150. yılında Evrim Teorisi" konulu seminer, Ankara Üniversitesi Rektörlük Binası 100. Yıl Toplantı Salonu'nda yapıldı.



Seminerde konuşan Özsoy, insanların genellikle Darwin üzerine odaklandığını, ancak Chevaliers Lamarck'ın ondan daha önce türlerin değiştiğini gösteren ilk şablonu yaptığını söyledi.



Darwin'in "Türlerin Kökenleri" kitabının ilk baskılarında "Evrim/Evolution" kelimesini kullanmadığına dikkat çeken Özsoy, Darwin'in ne metafiziğin ne dinin ne de temel mitolojinin etkisi altında kalmadan eserini yarattığını anlattı.



Bilim alanındaki gelişmelerin Darwin'i haklı çıkardığını ifade eden Özsoy, Mendel'in 1867'de yaptığı genetik ile ilgili çalışmaların 1900'de tüm dünyaya yayılmasının ardından, Mendel genetiği ile Darwin teorisinin birleştirildiğini ve 1930'lu yıllarda NeoDarwinizm akımının çıktığını söyledi.



Özsoy, 1940'lı yıllarda kromozom çeşitliliği analizleri, 1953'deki DNA çalışmaları, 1966'de protein çeşitliliğinin evrimsel değişim modellerinde kullanılması, 1983'de evrimsel genetik analizinin ilk kez kapsamlı DNA dizisi düzeyinde kullanılması ve sonrasındaki gelişmeler ışığında, türlerin kuşaktan kuşağa değiştiğinin net bir şekilde görülebildiğini bildirdi.



"Tohum rahime düştükten sonra evrimsel biyolojik özelliklerini de kullanarak gelişiyor" diyen Özsoy, "Şempanze ile insan kökeninin 7 milyon yıl öncesinde çakıştığı görülüyor. Kendi geçmişinden kaçamazsın" görüşünü dile getirdi.



Aydın'da baro başkanlarından uygulamaya tepki



Aydın Baro Başkanı Sümer Germen ise "Bilim ve Teknik" dergisinin kapağının değiştirilmesini kınadıklarını belirterek, sorumlular hakkında derhal gerekli işlemin yapılmasını istediklerini bildirdi.



Germen, 13 baro başkanı adına yaptığı yazılı açıklamada, Darwin teorisinin kanıtlanmış bir bilimsel olgu değil, bir teori olduğunu kaydederek, bilimin özünde teorilerin içeriğini inkar etmek değil, tartışmak ilkesinin bulunduğunu ifade etti.



Herhangi bir bilimsel teorinin, içeriği, sosyal, siyasal ya da mistik görüşlere uymuyor diye yasaklanmasını ya da tartışılmasını bile engelleyecek şekilde irade gösterilmesinin, teoriyi yok edemeyeceğini vurgulayan Germen, açıklamada şu görüşlere yer verdi:



"Tıpkı 'Fikirlerinize katılmıyorum, ama fikirlerinizi savunma hakkınızı sonuna kadar destekliyorum' sözünde olduğu gibi, Darwin'in teorisine katılmayabilirsiniz, ama bu teorinin bilimsel bir hipotez olarak tartışılmasını veya var oluşun açıklanması açısından eğitim sürecinde alternatif bir görüş olarak incelenmesini engellerseniz Türkiye Cumhuriyeti'ne, hukuk devletine ve bilime onulmaz zararlar verirsiniz.



Açıklanan nedenlerle Aydın, Sakarya, İstanbul, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Muğla, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ ve Bilecik baro başkanları olarak, TÜBİTAK dergisinin mart sayısının kapağının değiştirilmesi ve içeriğinden Darwin'in görüşlerini açıklayan bölümün çıkartılması eylemini şiddetle kınıyor, sorumlular hakkında gerekli işlemin derhal yapılmasını istiyoruz."



