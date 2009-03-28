Yazıcıoğlu dahil 6 kişi ölü bulundu

Bu enkazı nasıl görmemişler?

Kurtarma görevlileri karadan ilerliyor

FOTOGALERİ

Helikopter açık bir alanda düşmüş

Helikopter yanlış yerde arandı

Helikopterde bulunanlar

Gazetecilere saldırı

Polisle arbede

Enkaza ulaşan Abidin Karataş, enkazın yaklaşık 60 metre çapındaki bir alana yayıldığını ifade etti.Abidin Karataş'ın vurguladığı noktalardan biri de, enkazın açık bir bölgede olduğunu ve şu ana kadar bulunamamış olmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti. Karataş, söz konusu bölgenin daha önce aranmış olması gereken yerler arasında olduğunu ifade etti.Korucu Karataş, bölgede yoğun sis ve kar olduğunu belirterek, mahsur durumda olduklarını söyledi. Korucu, kendilerinin şu anda orada 17 kişi olduğunu ve ateş yakıp ısınmaya çalıştıklarını kaydetti.Hava muhalefeti nedeniyle bölgeye helikopter sevk edilemediği için, kurtarma ekipleri karadan enkaz yerine ulaşmaya çalışıyor.Kahramanmaraş'ın merkez Döngel köyü muhtarı Yılmaz Tilki, Muhtar Tilki, saat 06.30'dan itibaren 17 kişilik ekiple arama çalışmalarına katıldıklarını belirterek, “Kızılöz Yaylası'nı geçip patikaya girdik. Arabadan inip yürümeye devam ettik. Helikopterin enkazını bulduk. Helikopterin düştüğü bölge açık bir alan” dedi.Kendisinin ve beraberindekilerin de donma tehlikesi geçirdiğini kaydeden Tilki, “Şu an helikopterin yanındayız. Burası kimsenin arama yapmadığı bir yer. Çok açık bir bölge. Burayı nasıl akıl edememişler, şaşırdık. Parçaları 100-150 metrelik alanda dağınık vaziyette. Üzerinde kar var. Helikopterin içindekilerin birinin üzerinde takım elbise ve turuncu kaban var” diye konuştu.BB lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin enkazının arama bölgesinin tam tersi istikamette bulunduğu ortaya çıktı.BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç, helikopter enkazının yanlış yerde arandığını öne sürerek, “Dağın hep kuzey tarafında arama yapıldı, bizim tespit ettiğimiz alan dağın güneyinde” demiştiDört partili mühendisin GPS cihazıyla bir koordinat tespit ettiğini ve dağın hep kuzey tarafında aramaların yapıldığını ifade eden Tunç şunları söylenmişti:“Oysa bizim tespit ettiğimiz alan dağın güney tarafında. Tabanımıza, bu beceriksizliği yapanların durumu izah etmesini bekliyoruz.”BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Kaya İstektepe.Kahramanmaraş'ta acı haberin ardından 50 - 60 kişilik bir grup kara yolunu kapattı, gazetecilere saldırdı. Yerel televizyon kameramanları ve muhabirleri grup tarafından tartaklandı. Bölgedeki tüm gazeteciler uzaklaştırılmaya çalışıldı, Doğan Haber Ajansı'na ait araç taşlandı.İstanbul'da Alperen Ocakları üyesi bir grup, dua ettikten daha sonra sloganlar atarak Çemberlitaş'a, buradan da İstanbul Valiliği'ne geçti.Alperen Ocakları İstanbul Şube Başkanı Mustafa Kayatuzu, yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunması için yetkililerin gerekli çalışmaları yapmadığını ileri sürdü.Açıklamanın ardından grubun polis barikatını aşarak Valiliğe girmek istemesi üzerine, güvenlik güçleriyle grup arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında grup üyesi bazı kişiler ve basın mensupları ezilme tehlikesi geçirdi