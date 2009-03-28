Yazıcıoğlu dahil 6 kişi ölü bulundu

Tempo24
Erdoğan: Kazada kurtulan yok
‘Enkazı gördük, ihbar ettik, ama giden olmadı’
Anne Yazıcıoğlu’na söylenmedi
BBP lideri Yazıcıoğlu kimdir?Yazıcıoğlu'nun 3. kazasıAcı haberin ardından BBP'liler arbede çıkardıEnkaza ulaşan ekip donma tehlikesiyle karşı karşıyaBBP 'acı habere' inanmak istemedi: Kesin teyit bekliyoruzKahramanmaraş'ın Sisne bölgesindeki Keş Dağı'nın kuzey eteklerinde helikopter enkazına kazadan 47 saat sonra ulaşıldı. BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu dahil 6 cesede ulaşıldı
Enkaza ulaşan Abidin Karataş, enkazın yaklaşık 60 metre çapındaki bir alana yayıldığını ifade etti. Bu enkazı nasıl görmemişler?
Abidin Karataş'ın vurguladığı noktalardan biri de, enkazın açık bir bölgede olduğunu ve şu ana kadar bulunamamış olmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti. Karataş, söz konusu bölgenin daha önce aranmış olması gereken yerler arasında olduğunu ifade etti.Korucu ve ekibi de bölgede mahsur
Korucu Karataş, bölgede yoğun sis ve kar olduğunu belirterek, mahsur durumda olduklarını söyledi. Korucu, kendilerinin şu anda orada 17 kişi olduğunu ve ateş yakıp ısınmaya çalıştıklarını kaydetti. Kurtarma görevlileri karadan ilerliyor
Hava muhalefeti nedeniyle bölgeye helikopter sevk edilemediği için, kurtarma ekipleri karadan enkaz yerine ulaşmaya çalışıyor.Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştü... FOTO GALERİHelikopterin son görüntüleri...VİDEOKurtarma çalışmalarından görüntüler - FOTOGALERİHelikopter açık bir alanda düşmüş
Kahramanmaraş'ın merkez Döngel köyü muhtarı Yılmaz Tilki, Muhtar Tilki, saat 06.30'dan itibaren 17 kişilik ekiple arama çalışmalarına katıldıklarını belirterek, “Kızılöz Yaylası'nı geçip patikaya girdik. Arabadan inip yürümeye devam ettik. Helikopterin enkazını bulduk. Helikopterin düştüğü bölge açık bir alan” dedi.
Kendisinin ve beraberindekilerin de donma tehlikesi geçirdiğini kaydeden Tilki, “Şu an helikopterin yanındayız. Burası kimsenin arama yapmadığı bir yer. Çok açık bir bölge. Burayı nasıl akıl edememişler, şaşırdık. Parçaları 100-150 metrelik alanda dağınık vaziyette. Üzerinde kar var. Helikopterin içindekilerin birinin üzerinde takım elbise ve turuncu kaban var” diye konuştu.Helikopter yanlış yerde arandı
BB lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin enkazının arama bölgesinin tam tersi istikamette bulunduğu ortaya çıktı.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç, helikopter enkazının yanlış yerde arandığını öne sürerek, “Dağın hep kuzey tarafında arama yapıldı, bizim tespit ettiğimiz alan dağın güneyinde” demişti
Dört partili mühendisin GPS cihazıyla bir koordinat tespit ettiğini ve dağın hep kuzey tarafında aramaların yapıldığını ifade eden Tunç şunları söylenmişti:
“Oysa bizim tespit ettiğimiz alan dağın güney tarafında. Tabanımıza, bu beceriksizliği yapanların durumu izah etmesini bekliyoruz.” Helikopterde bulunanlar
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Kaya İstektepe. Gazetecilere saldırı
Kahramanmaraş'ta acı haberin ardından 50 - 60 kişilik bir grup kara yolunu kapattı, gazetecilere saldırdı. Yerel televizyon kameramanları ve muhabirleri grup tarafından tartaklandı. Bölgedeki tüm gazeteciler uzaklaştırılmaya çalışıldı, Doğan Haber Ajansı'na ait araç taşlandı. Polisle arbede
İstanbul'da Alperen Ocakları üyesi bir grup, dua ettikten daha sonra sloganlar atarak Çemberlitaş'a, buradan da İstanbul Valiliği'ne geçti.
Alperen Ocakları İstanbul Şube Başkanı Mustafa Kayatuzu, yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunması için yetkililerin gerekli çalışmaları yapmadığını ileri sürdü.
Açıklamanın ardından grubun polis barikatını aşarak Valiliğe girmek istemesi üzerine, güvenlik güçleriyle grup arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında grup üyesi bazı kişiler ve basın mensupları ezilme tehlikesi geçirdi