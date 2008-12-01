Yazıcıoğlu: 7 milyon Alevi var

Dedeler, hükümetin Alevi açılımından tedirgin

Diyanet’ten Sorumlu Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu Alevi sayısının 20-25 milyon olmadığını belirterek, “7 milyon Alevi vatandaşımız var” dedi.AKP’nin Kızılcahamam kampında Alevi açılımı tartışıldı. Milletvekillerinin Alevilikle ilgili sorularını cevaplandıran Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, yıllardır tartışılan Alevi nüfusu konusunda ilginç açıklamalar yaptı. AKP’li bir milletvekili, Türkiye’deki Alevi nüfusunun ne kadar olduğunu sordu. Yazıcıoğlu, Türkiye’deki hangi mezhebe bağlı kaç kişinin bulunduğuna ilişkin doğrudan bir araştırmanın yapılmadığına dikkat çekerken, “Ancak TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) yapmış olduğu bir araştırmadan çıkartılan verilere göre, Türkiye’de 7 milyon Alevi vatandaşımızın olduğu tahmin ediliyor. Bu kesin veriler değil, yanılma payı olabilir. Bu rakamın tartışılması da doğru değil. Ama söylendiği gibi ülkemizde 20-25 milyon Alevi nüfusu bulunmuyor” dedi.Devlet Bakanı Yazıcıoğlu, Alevilik konusunda bir sorunun bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu sorunu görmezden gelmiyoruz. Sorunu çözme konusunda adımlar atmak istiyoruz. Ama öncelikle Alevilerin kendi arasında anlaşması gerekiyor. Kendi aralarında bile birliktelik yok. Bir birlik sağladıktan sonra gerekli adımları atarız” dedi.Aleviliğin Diyanet’te temsil edilmesine karşı çıkan Bakan Yazıcıoğlu, “Çünkü Alevilik bir din değildir. Diyanet, İslam dinini temsil etmektedir. Genel müdürlük şeklinde bir yapılanma olabilir. Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak genel müdürlük kurulabilir” ifadesini kullandı.