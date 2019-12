-YAZICI'DAN İNCELEME TEPKİSİ BURSA (A.A) - 03.03.2011 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, kulüpte yapılan mali incelemeye ilişkin olarak, ''İkinci bir 'pardon' vakası yaşadık'' dedi. Yazıcı, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Bursaspor üzerinde sırf kulübe zarar vermek adına çirkin oyunlar oynandığını, yeşil-beyazlı camianın ortak bir tavrı olmadığı için bu saldırıların devam ettiğini söyledi. Sabah saatlerinde mali şubede görevli polislerin kulübün tüm dosyalarına, belgelerine el koyduğunu, kulüp içindeki her şeyi incelediğini dile getiren Yazıcı, incelemeye esas oluşturan başvurunun, daha önce kulübü defalarca mahkemeye vermiş kişi tarafından yapıldığını belirtti. ''Görevliler anlayış göstermese kulüpte sportif ve diğer hiçbir işlem yapılamazdı'' diyen Yazıcı, şöyle devam etti: ''Bu incelemenin ne zaman biteceği belli olmadı. Maçlara çıkamama ihtimali bile vardı. Lütfen olayları gözünüzde canlandırın, futbolcular üst katta maça hazırlanıyor, alt katta mali polisler hizmetliler dahil personelin özel çekmecelerini bile incelemeye alıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana Türkiye'de hiçbir kurumun, kulübün yaşamadığı kadar denetleme, inceleme geçirdik. Her seferinde denetlemelerden alnımızın akıyla çıktık. Artık Bursaspor'a sportif anlamda da zarar vermek için ne gerekiyorlarsa yapıyorlar.'' -''İNSANLIKLARINDAN ŞÜPHE ETMELİYMİŞİM''- Yazıcı, ligin bitimine 11 hafta kala Bursaspor şampiyonluk yarışı verirken, takımın, futbolcuların, teknik heyetin ve camianın huzurunun bozulması için tüm yolların denendiğini dile getirerek, şöyle konuştu: ''Ben bunların Bursaspor sevgisinden şüphe etmekte yanlış yapmışım. Ben bunların insanlıklarından, adamlıklarından da şüphe etmeliymişim. Bugün karşılaştığımız durum Bursaspor'un iyi gidişini durdurmak, kulübün elini kolunu bağlamak için yapılan bir girişimdir. Bursaspor'u, spor kamuoyu önünde itibarsızlaştırma girişimidir. Bursaspor'un önünü kesmek için planlanmış iğrenç bir tezgahtır. Bu işte piyonlar vardır ve bu piyonların arkasında olanlar da vardır. Bursaspor'u çapulculara ve arkasındaki güçlere bırakmayız. Bu çirkin tezgahtan da alnımızın akıyla daha güçlü çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz gücümüzü gerçek Bursasporlulardan aldık. İkinci şampiyonluk yolunda da gerçek Bursasporlularla yürümeye devam edeceğiz. İyiler daima kazanır. Geçen sene de kazandık, bu sene de kazanacağız.'' ''Şikayet konusu nedir?'' yönündeki soruya Yazıcı, ''Daha önce de inceleme geçirdiğimiz konu. Aynı konunun devamı. Bursaspor'un haklarını korumuşuz. Bursaspor'un menfaatlerini koruduğumuzdan dolayı yapılan inceleme, ne diyelim. Bizim böyle bir çekincemiz yok. Veremeyeceğimiz hesabımız yok. Devamlı denetimden geçiyoruz. Geçmeye de hazırız, veremeyeceğimiz hesabımız yok'' yanıtını verdi. Yazıcı, ''Konuyla ilgili Bursa Valisi ve Emniyet Müdürü ile görüştünüz mü?'' yönündeki soruyu ise, ''Vali ile görüştüm, emniyet müdürümüz galiba yokmuş. Sayın valimize anlattım. O da bazı şeyleri hayretle karşıladığını söyledi'' diye yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Bu olaylar sırf size zarar vermek için mi yoksa koltuk sevdası yüzünden mi yapılıyor?'' yönündeki sorusuna da Yazıcı, şu yanıtı verdi: ''Her ikisi de olabilir. 3 sene önce Bursaspor başkan aramıyor muydu, niye kimse yoktu? Ben 'Bursaspor'a başkan olacağım' diye mi geldim? Kentin önde gelen kişileri, bana 'kötü gidiyoruz, geç kulübün başına' dediler. Meyvesi olan ağaç taşlanır. Bursaspor'un daha önce 25 trilyon borcu vardı, şimdi ise kasasında para var. Elbette şimdi taliplisi çok olacak.'' İbrahim Yazıcı, bir gazetecinin, ''Yani bir anlamda 'pardon' filminin benzeri yaşandı'' demesi üzerine, ''Evet, ikinci kez 'pardon' vakası yaşadık'' dedi.