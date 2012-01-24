-Yazıcı: ''Yarın Tahkim Kurulu'na başvuracağız'' BURSA (A.A) - 24.01.2012 - Bursaspor Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Bursaspor'a verdiği para cezaları ve 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına ilişkin olarak, yarın derhal Tahkim Kurulu'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün PFDK'da görülen dosya ile ilgili gerekli savunmayı yaparak TFF'ye ulaştırdıklarını, buna karşın ciddi cezalar aldıklarını kaydetti. Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'nın da ''Kulübün resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları'' iddiasıyla tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini anımsatan Öztürk Yazıcı, ''Kurul, 'isnat edilen disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı' şeklinde görüş bildirerek, başkanımız İbrahim Yazıcı'ya ceza verilmemesi yönünde karar verdi. Kulübümüze ise toplamda 65 bin lira para cezası ve 1 resmi müsabakada kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verildi. Yarın derhal Tahkim Kurulu'na başvuru yapacağız'' dedi. Tahkim Kurulu itirazı kabul etmezse, Bursaspor'un 28 Ocak Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçta, tribünlerde sadece kadın ve çocuk taraftarlar yer alacak.