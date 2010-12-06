-YAZICI: UTANÇ VERİCİ HAFİF KALIR BURSA (A.A) - 06.12.2010 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Beşiktaş maçında çıkan olaylarla ilgili ''Pazar günkü maça taraftarımızla birlikte gitmenin heyecanı ve coşkusunu yaşarken, gerekli önlemlerin titizlikle alınacağını ve hiçbir olaya izin verilmeyeceğini düşünmüştüm'' dedi. Yazıcı, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, karşılaşma öncesi stat çevresinde yaşanan olayları sadece ''üzücü'' ya da ''utanç verici'' olarak nitelendirmenin, futbolu ve her şeyden önce insan hayatını tehdit eden gelişmeler karşısında gerçekten çok hafif kaldığını bildirdi. Birbirinin yüzüne kapı kapamak ve deplasmanda maç izleyememek gibi büyük bir ayıbı ortadan kaldırmak adına, iki kulübün bugüne kadar harcadığı büyük gayretin ne yazık ki başka bir ayıpla sonuçlandığını belirten Yazıcı, şunları kaydetti: ''Bu noktada en kolay şey suçlamak ya da suçlu aramaktır. Yaşanan olayların iki kulübe de çok büyük zararlar verdiği gerçeğini asla unutmadan, iki camiayla birlikte Türk futbolunu da tehdit eden bu büyük problemden kurtulmanın yollarını müştereken arama mecburiyeti vardır. Bursaspor Kulübü Başkanı olarak şunu içtenlikle söylemeliyim ki, pazar günkü maça taraftarımızla birlikte gitmenin heyecanı ve coşkusunu yaşarken, gerekli önlemlerin titizlikle alınacağını ve hiçbir olaya izin verilmeyeceğini düşünmüştüm. Ancak bilinen tehlikenin tehlike olmaması gerektiği düşüncesi, stat çevresinde patlak veren ciddi şiddet olayları neticesinde iflas etmiştir.'' Yazıcı, açıklamasında, bir köşe yazarının, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarların olaylarla ilgili hazırlıklar yaptığı yönündeki yazısını da örnek göstererek, şöyle dedi: ''Bu yazı, bir gazetecinin yaşanması muhtemel olaylarla ilgili bir tertip alındığını öğrendiğini kanıtlıyor. Ne yazık ki, maç günü yayımlanan ve açık bir uyarı niteliği taşıyan bu yazının gereğinin yapılmadığını görmek, yaşanan ihmali tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Gelinen bu noktada, bizimle birlikte tüm kulüplerimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun başta 'şiddet yasası' olmak üzere çözüm için somut ve samimi adımlar atmasını bekliyoruz.''