-Yazıcı: Transit taşımada seçenekler oluşturuyoruz ANKARA (A.A) - 06.12.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye'nin serbest ticaret anlaşmasını feshetmesinin ardından özellikle transit taşımayla ilgili seçenekler oluşturduklarını belirterek, ''Bunlardan bir tanesi İskenderun'dan Akabe'ye ya da Mersin'den İskenderiye'ye Ro-Ro seferleri düzenleyerek ürün taşınmasını özellikle Körfez ülkelerine ürün taşımayı sağlamak. Bir diğer alternatifimiz de Irak ile Habur'un hemen batısından Ovaköy ve Aktepe gümrük kapılarını açmak ve Habur ile hemen paralel mevcut köprünün yanınıda yeni ilave bir köprü yapmak suretiyle oradaki akışkanlığı sağlayacak bir zemin oluşturmak şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' dedi. Bakan Yazıcı, Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen ''Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticari Hayatımıza Getirdikleri'' konulu panelin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'nin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshettiğinin ve bunun ardından gümrüklerde bazı sorunların yaşandığının hatırlatılması üzerine Bakan Yazıcı, Suriye ile Türkiye arasında iki gün öncesine kadar serbest ticaret anlaşması bulunduğunu, ancak önceki gün, Suriye'nin bu anlaşmayı feshettiğini duyurduğunu anlattı. Bunun, Suriye'nin Türkiye'den yapılan girişlerde gümrük vergilerini dilediği gibi belirleyeceği anlamına geldiğini ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu: ''Nitekim ilk etapta fesihten itibaren bir süre özellikle Cilvegözü'ndeki geçişlerde bir durdurma söz konusu oldu. Sorulduğunda yeni tarifeleri henüz bilgisayara geçirmediklerini belirttiler. Daha sonra tarifeleri oluşturdular. Özellikle geçişte aldıkları ücretleri, akaryakıt farkını bir hayli artırmışlar. Biz de bu konuyu dün oturduk tartıştık, konuştuk. Konuyu takip ediyoruz.''