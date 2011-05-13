Yazıcı, 'torpil maili' iddialarını bir kez daha yalanladı

T24- Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "e-mail" iddialarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Yazıcı, "iddiaların kurgu olduğunu" ileri sürdü.

İşte ÖSYM'ye giden torpil e-maili









Yeğeni için ÖSYM Başkanı Ali Demir'den "torpil isteyen" mail attığı iddiasına cevap veren Bakan Yazıcı, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

İşte Yazıcı’nın açıklamasından satır başları:

"Basında haberler çıkınca o sahtekarlık belgesine ulaştım ve avukatıma hemen talimat verdim. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bu önünde sonunda bulunacak. Demek ki bunu yapanları Sayın Kılıçdaroğlu ve çevresindekiler biliyorlar ki bu süreçleri takip ediyorlar ve bir plan dahilinde bir hedefe ulaşmak için kullanıyorlar.

Anladım ki bu onların bir planı. Kendisinden özür dilemesini beklerdim ama o sorgu hakimliğine yöneliyor.

Bu maili kim atmışsa davayı açtım. Bunu dışında yapacağım bir işlem söz konusu değil. ana muhalefet partisinin daha özenli ve sorumlu davranması gerekir.

İnsanın kafası neyle dolmuşsa onları çıkarıp başka şeyler koyması mümkün olmuyor. İnsanın kafasında ya fikir vardır ya küfür vardır.

Maalesef bu şeyler keşke yaşanmasaydı. Biz istiyoruz ki fikirler yarışsın."