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Spor

YAZICI: ŞAMPİYONLUĞUMUZUN TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERMEMİZ LAZIM ANKARA (A.A)

27 Ağustos 2010 01:32

-YAZICI: ŞAMPİYONLUĞUMUZUN TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERMEMİZ LAZIM ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şanlarının bulunduğuna inandığını belirterek, "şampiyonluğumuzun tesadüf olmadığını Türkiye'ye göstermemiz lazım" dedi. Yazıcı, Monaco'da yapılan kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, iyi bir gruba düştüklerini belirterek, ''Yer aldığımız grupta İngiliz ekibi Manchester United'ın Türk takımlarına karşı pek şansının tutmadığını biliyoruz. Valencia ve Glasgow Rangers eski gücünde değil. Bu gruptan çıkma şansımızın olduğuna inanıyorum. Bizim şampiyonluğumuzun tesadüf olmadığını Türkiye'ye göstermemiz lazım. Bizim şampiyon olmamızı sadece Bursa değil, tüm Türkiye istedi. Dolayısıyla da Türkiye'ye karşı bir borcumuz var. Bunu da en iyi şekilde yerine getiririz'' diye konuştu.

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