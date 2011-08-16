-Yazıcı: Şampiyonluğumuzda en ufak şaibe yok BURSA (A.A) -16.08.2011 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, ''Bizim şampiyonluğumuzda en ufak bir şaibe yok. Ayrıca, Bursaspor'un hakları açısından konunun yakın takipçisiyiz'' dedi. Yazıcı, Özlüce Tesisleri'nde 2. başkan Haluk Özkıyıcı ve hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Öztürk Yazıcı ile basın toplantısı düzenledi. Diğer yönetim kurulu üyelerinin de tam kadro olarak izlediği basın toplantısında Yazıcı, toplantıyı akıllarda soru işareti kalmaması adına dava süreci ve diğer konulardaki tüm sorulara açıklıkla yanıt vermek için düzenlediğini söyledi. Bir gazetecinin, ''Dava süreci sonrası hiç istifa etmeyi düşündünüz mü?'' yönündeki sorusu üzerine Yazıcı, şunları söyledi: ''Bazen, 'şampiyonluk sonrası görevi keşke bıraksaydım' diye düşünüyorum. Ancak o dönem 'Bursaspor'un şampiyonluğu tesadüf' diyenler oldu. Eğer o dönem bıraksaydım popülizm yapmış olacaktım; tarihe geçen bir başkan, bitti... Benden sonrası tufan.. Ben, zoru seçtim. Şampiyonluktan daha büyük makam yok ki. Biz devam kararını Bursaspor'un geleceği için verdik. Geçen sezon da yaşanan birçok olumsuzluklara rağmen ligi 3'üncü bitirdik. Bursaspor'un lig tarihinde daha önce 3'üncülüğü yok. Ben bugün varım, yarın yokum ama bıraktığım zaman Bursaspor zirve takımı olmalı. Artık insanlar 'ben Bursasporluyum ve bundan gurur duyuyorum' diyor. Biz de bu durumdan dolayı gurur duyuyoruz.Bursaspor Kulübünde yenmiş, içilmiş hiçbir şey olmadığını hepinizin bilmesini istiyorum. Bizden evvelki herkes fazlasıyla yapmış. Öyle yapmaları gerekiyormuş yapmışlar. Bütün uğraşımız Bursaspor'u daha iyiye gitmesi için.'' -Futbolda şike iddiaları Yazıcı, ''Futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturma hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?'' sorusuna, ''Bu konuda fazla konuşmayı doğru bulmuyorum. Ancak şunu söyleyebilirim, bütün Türkiye'nin ana gündem maddesi olan bir konuda Bursaspor'un adı bile geçmiyor'' yanıtını verdi. Bursaspor'un cezasının indirilmesi konusundaki görüşünün sorulması üzerine de Yazıcı. ''Girişimlerimiz var ve sanıyorum ciddi bir indirim olacak. Çünkü bu kadar bir cezayı haketmiyorduk' değerlendirmesinde bulundu. Yazıcı, Vederson'un TFF tarafından tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine ilişkin soruya, ''Bize bilgi gelmeden birşey söyleyemem. Bilgiler gelince sizinle paylaşırız'' yanıtını verirken, bir dönem beraber çalıştıkları eski 2. başkan Osman Çelik'in, bir yerel gazetede yer alan, ''Ben onlara yapma dedim, yaptılar. Ben bizzat gördüm'' sözlerinin anımsatılması üzerine, ''Osman Çelik ile beraber çalıştık. O da vardı. Ondan sonra da başkanlık yarışı oldu aramızda. Öyle bir şey vardı da kongrede niye çıkıp söylemedi. Biz bir kuruşun bile hesabını veririz'' dedi. İbrahim Yazıcı, dava süreci sonrası taraftarların, camianın kendilerine yönelik desteğine şaşırmadığını belirtti. ''Herkes beni de dava eden şahısları da biliyor'' diyen Yazıcı, şunları kaydetti: ''Bursa büyük gibi görünse de aslında küçük bir kent. Bursa küçük, herkes birbirini tanır. Kimin ne olduğunu herkes bilir. Şikayet dosyasında geçen isimleri Bursa gayet iyi tanıyor. Geçen sene şampiyonluk sonrası yaptığım bir açıklamada, 'bu adamlar bizim şampiyonluğumuzu da dava eder' demiştim. Dediğim çıktı.'' -Öztürk Yazıcı- Bursaspor'un hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Öztürk Yazıcı da savcılık tarafından, 35 yönetici, profesyonel yönetici ve çalışan hakkında, ''suç örgütü kurmak'', ''suç örgütüne üye olmak'', ''zimmet'' başlıklı davanın ilk duruşmasının 28 Ekim'de görüleceğini söyledi. Sanık grubunda eski başkanlardan Erkan Körüstan ve birçok eski yöneticinin yer aldığını ifade eden Yazıcı. ''Soruşturmanın gizliliği prensibini ihlal etmemek için bu konuyla ilgili fazla konuşmak istemiyoruz. Yüce Türk adaletine güveniyoruz ve bu dava sonucu aklanacağımıza inanıyoruz'' dedi. Yazıcı, kulübün zarara uğratıldığına ilişkin davalarda ise ''takipsizlik' kararı verildiğini sözlerine ekledi.