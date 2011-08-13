Yazıcı: Rüşvet isteyeni bana bildirin

T24 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, son günlerde medyaya da yansıyan gümrüklerdeki rüşvet operasyonlarının kendi bilgisi dahilinde olduğunu söyledi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre; Ticaretin kendisine bağlanmasıyla birlikte, işadamlarıyla biraraya geldiğini belirten Yazıcı, “Onlara da söyledim, rüşvet tek taraflı değil. Alanın yanında veren de lazım. Bu nedenle biz işadamlarımıza ‘Rüşvet isteyen varsa bunu bizle paylaşın. Bize güvenip isminizi emanet edebilirsiniz’ dedim” diye konuştu.



Yazıcı, şunları söyledi:

Risk analizi yapıyoruz



Gümrükler hızlı bir değişim geçiriyor. Daha önce Risk Denetim Birimi kurmuştuk. Bunu son çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne dönüştürdük. Çok önemli bir birim. Her türlü ürün ve ticaret metası için risk haritası çıkartılıyor. Kaçakcılık yapılma olasılıklarını belirliyor. Türkiye’deki hareketliliğin risk değerlendirmesini yapıyor. Yurdışı ile de bağlantıya geçiliyor.

Aramaları merkez belirliyor



Genel aramanın dışında, gelen istihbarat ve analizlerin ışığında, özel olarak seçilen araçlar, kırmızı hatta alınıyor ve bildiğimiz aramanın dışında didik didik ediliyor. Bunu yaparken de aramayı kimin yapacağına merkezde karar veriliyor. Gümrük kapılarında danışıklı dövüş olmasın diye arama yapacak ismi o anda merkez belirliyor.

Bana teşekkür ettiler



Böyle yaparak, gümrüklerdeki rüşvet ve kaçakcılığı en aza indireceğiz. Son derece duyarlıyız. Artık ticaret bizim sorumluluğumuzda. İşadamlarıyla sık sık biraya geliyoruz. Kendileri bana teşekkür etti. Gümrükteki değişimin farkındalar. Zaten her aracı durdurup, saatlerce arayamazsınız. Günler süren kuyruklar olur. Her ülkede risk analizlerine göre ayrıntılı arama yapıyor. Ekonomik kayıpları da hesaba katmak lazım.

